O Liberal chevron right Variedades chevron right

Saiba como identificar gasolina e etanol adulterados e evitar prejuízos no seu veículo

O uso de combustível adulterado é uma ameaça para a saúde do carro e para o seu bolso

Gabrielle Borges
fonte

Saiba como evitar cair em golpes de combustíveis adulterados e evitar prejuízos ao seu veículo (Freepik)

Com o preço dos combustíveis nas alturas, a última coisa que qualquer motorista quer é sair no prejuízo abastecendo com gasolina ou etanol adulterados. Infelizmente, a prática ilegal ainda é comum em alguns postos e pode causar sérios danos ao motor, comprometer o desempenho do carro e gerar gastos inesperados com manutenção.

Pensando nisso, o OLiberal.com te auxilia a saber como identificar gasolina e etanol adulterados e ainda aponta dicas práticas para evitar cair em golpes na hora de abastecer o seu veículo e evitar prejuízos. Leia a seguir.

O que é combustível adulterado?

A adulteração ocorre quando substâncias não permitidas, como solventes, álcool anidro em excesso ou até mesmo água, são adicionadas à gasolina ou ao etanol para aumentar o volume e, consequentemente, o lucro do posto. Essa prática é ilegal e extremamente prejudicial para o motor dos veículos.

Quais os sinais de que o combustível está adulterado?

Fique atento a alguns sinais específicos que o carro pode apresentar logo após o abastecimento com combustível de má qualidade:

  • Perda de potência: o carro perde força em subidas ou ao acelerar.
  • Engasgos no motor: o funcionamento do motor fica irregular, com "trancos" e falhas.
  • Dificuldade na partida: problemas para ligar o carro, principalmente em dias frios.
  • Aumento no consumo: o veículo passa a gastar mais combustível do que o normal.
  • Luz da injeção acesa: o painel acende a luz de alerta da injeção eletrônica.
  • Fumaça escura no escapamento: pode indicar combustão incompleta, comum em combustível adulterado.

Como identificar gasolina adulterada?


1. Odor muito forte ou diferente

A gasolina pura tem um cheiro característico. Se o odor estiver excessivamente forte, doce ou com aroma químico diferente, pode ser sinal de adulteração.

2. Cor da gasolina

A gasolina comum deve ter uma coloração amarelada translúcida. Se parecer muito escura, leitosa ou turva, desconfie.

3. Desempenho do veículo

Após abastecer, se o carro apresentar um desses problemas, podem ser de gasolina adulterada:

  • Engasgos
  • Dificuldade para ligar
  • Perda de potência
  • Aumento no consumo

4. Preço muito abaixo da média

Se o preço do litro da gasolina estiver muito abaixo do praticado na região, fique alerta. Essa é uma tática comum de postos que vendem combustível fora dos padrões.

Como identificar etanol adulterado?

1. Presença de água no etanol

Uma das fraudes mais comuns é a mistura excessiva de água ao etanol. O etanol já possui até 7% de água em sua composição, mas fraudes aumentam esse percentual.

2. Teste caseiro do copo com água

Você pode fazer um teste simples em casa:

  • Coloque em um recipiente transparente 50% de etanol e 50% de água
  • Misture e aguarde alguns minutos

Se o nível da mistura aumentar visivelmente, é sinal de que o etanol já estava com água além do normal

3. Dificuldade de partida a frio

Etanol adulterado pode dificultar a partida em dias frios, mesmo com o sistema auxiliar funcionando corretamente.

Como evitar abastecer com combustível adulterado?

Para não correr riscos, siga estas dicas simples e eficazes:

  • Abasteça sempre em postos de confiança: dê preferência a redes conhecidas ou estabelecimentos que tenham boa reputação na sua região. Verifique se o posto exibe o selo da ANP (Agência Nacional do Petróleo) em local visível.
  • Exija a nota fiscal: ela é sua garantia caso precise reclamar ou denunciar. Com a nota em mãos, é possível rastrear o local e tomar providências legais.
  • Observe o preço: desconfie de valores muito baixos: se um posto oferece combustível muito mais barato que a média da região, pode ser um sinal de adulteração. O barato pode sair caro.
  • Peça o teste de qualidade: todo posto é obrigado, por lei, a realizar o teste de proveta para o consumidor. Esse teste verifica se o teor de etanol na gasolina está dentro do permitido (entre 25% e 27%).
  • Fique atento ao desempenho do veículo: se após abastecer você notar alterações no comportamento do carro, procure um mecânico e evite continuar rodando com o tanque cheio daquele combustível.

O que fazer se você abasteceu com combustível adulterado?

  • Pare de usar o veículo imediatamente para evitar maiores danos.
  • Guarde a nota fiscal do abastecimento.
  • Leve o carro a uma oficina de confiança para avaliação.
  • Faça uma denúncia à ANP pelo telefone ou pelo site oficial.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱


