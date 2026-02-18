Ressaca de carnaval? Veja se fazer exercícios pode ajudar a acabar com os sintomas

Para muitos, o período carnavalesco terminou nesta Quarta-Feira de Cinzas e em algumas pessoas o feriado prolongado deixou um legado marcante: a ressaca após muitos dias curtindo o carnaval nos bloquinhos de rua. Nesse momento, alguns foliões se perguntam o que fazer para aliviar os sintomas dessa condição e, inclusive, questionam se fazer exercícios físicos pode ajudar ou piorar a ressaca.

Afinal, o que é a ressaca?

A ressaca nada mais é do que a união de sintomas físicos e mentais que ocorrem cerca de 6 a 8 horas após a ingestão de bebidas alcoólicas, as quais o organismo da pessoa não está acostumado. Segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, essa condição acontece porque o álcool, quando ingerido em excesso, pode se transformar em acetaldeído que intoxica o estômago.

Desse modo, ao entrar em contato com o acetaldeído, o corpo pode apresentar diversos sintomas, como, por exemplo:

Fadiga;

Fraqueza;

Sonolência;

Náuseas;

Sensação de boca seca;

Falhas cognitivas;

Problemas de memória e concentração.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Quando é o próximo feriado de 2026? Veja as datas e se programe]]

Exercícios físicos podem ajudar a melhorar a ressaca?

A resposta para esta pergunta é: depende do exercício físico. Isso porque os treinos leves podem ajudar, mas os exercícios mais pesados podem até piorar a condição. Como exemplo, as caminhadas leves, os alongamentos suaves e a ioga são bastante recomendados nesse período, já o crossfit, as corridas intensas; a musculação pesada e os esportes de alto impacto não devem ser praticados.

“Os exercícios melhoram a circulação sanguínea e a liberação de endorfinas, o que pode ajudar um pouco o humor e diminuir aquela dor de cabeça chata. Mas atenção: não é milagre”, explicou a médica Lorena Lima Amato, doutora em endocrinologia pela Universidade de São Paulo, em entrevista ao portal G1.

Confira algumas dicas para se recuperar da ressaca:

Beba bastante água para evitar os efeitos de desidratação do álcool;

para evitar os efeitos de desidratação do álcool; Tente dormir por no mínimo 8h para recuperar o corpo;

por no mínimo 8h para recuperar o corpo; Evite ingerir alimentos muito gordurosos e de difícil digestão;

e de difícil digestão; Se sentir dores de cabeça e mal-estar, use analgésicos e antieméticos ;

; Por fim, pratique exercícios físicos leves.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)