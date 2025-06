Remédios e café: Especialista explica os riscos à saúde ao consumir a combinação

O café é uma das bebidas mais consumidas no Brasil. Ele faz parte do dia a dia de milhares de brasileiros que consideram que o dia começa apenas depois da primeira xícara de café. Acontece que é preciso ter cuidado ao consumi-lo enquanto estiver tomando alguma medicação.

O alerta fica por conta da professora sênior em Prática Farmacêutica na Universidade de Kingston, na Inglaterra, Dipa Kamdar. Ela relata que a cafeína contida no café pode levar a diferentes resultados da medicação prescrita por um médico. Desde a inibição e o corte do efeito até mesmo a potencialização dos remédios..

Vale dizer que alguns chás também contêm cafeína, embora em menor concentração do que o café. Ainda assim, segundo a especialista, é preciso ter cuidado ao consumi-los.

Riscos de consumir café e remédios

A professora Kamdar publicou um artigo no The Conversation explicando os principais riscos ao ingerir café e remédios.

1. Remédio para gripe e resfriado

A cafeína contida em chás e cafés é estimulante. Isso faz com que o sistema nervoso central fique acelerado. Enquanto isso, a pseudoefedrina é uma substância que está presente em alguns descongestionantes, que são prescritos para gripe e resfriados. Uma de suas propriedades é ser estimulante. Assim, quando eles são tomados em conjunto, os efeitos podem ser aumentados e levar a aumento da frequência cardíaca, inquietação, nervosismo, dores de cabeça e insônia.

Além disso, muitos remédios para resfriado possuem cafeína na composição, o que faz aumentar os riscos. A especialista explica que alguns estudos também sugerem que a combinação de cafeína com pseudoefedrina também pode elevar o nível de açúcar no sangue, assim como a temperatura corporal. Duas situações alarmantes para pessoas com diabetes.

Pessoas que estão em tratamento para TDAH com anfetaminas devem manter a atenção, já que os mesmos efeitos estimulantes podem ser observados quando combinados com a medicação. O mesmo vale para o tratamento de asma com teofilina, que tem uma composição química semelhante à da cafeína. Assim, o uso em conjunto pode aumentar a ocorrência de efeitos colaterais prejudiciais ao tratamento, como batimentos cardíacos acelerados e distúrbios do sono.

2. Tratamento com antidepressivos e antipsicóticos

A saúde mental é uma das grandes preocupações do século XXI. A interação entre a cafeína e medicamentos, como antidepressivos e antipsicóticos pode ser mais complexa. Isso porque inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS), que são os medicamentos mais prescritos para depressão e ansiedade, contidos em remédios como sertralina e citalopram, podem ter o efeito reduzido quando consumidos com cafeína.

Estudos laboratoriais demonstraram que a cafeína pode se ligar a esses medicamentos no estômago, fazendo com que a absorção seja reduzida, tornando-o menos eficaz.

No caso dos antidepressivos tricíclicos (ADTs), que são uma classe de antidepressivos mais antigos, presentes na amitriptilina e a imipramina, e atuam em níveis de neurotransmissores no cérebro, são decompostos por uma enzima hepática que também é responsável por metabolizar a cafeína. Por conta disso, a competição sobre qual substância será metabolizada primeiro, pode acabar reduzindo a degradação do medicamento, aumentando os efeitos colaterais ou atrasar a eliminação da cafeína, fazendo com que o paciente se sinta nervoso ou agitado por mais tempo que o normal.

O mesmo acontece com a clozapina, que também é degradada pela mesma enzima hepática. Um estudo revelou que beber de duas a três xícaras de café pode aumentar os níveis sanguíneos de clozapina em até 97%, fazendo com que aumente a sonolência, a confusão ou até cause complicações mais graves.

3. Remédios analgésicos

Alguns dos analgésicos mais utilizados pela população contém cafeína na sua composição. É o caso das aspirinas e do paracetamol. A combinação desses remédios com café pode acabar acelerando a absorção desses medicamentos, fazendo com que se tenha o esvaziamento gástrico e tornando-o mais ácido, o que pode ajudar na absorção da aspirina, fazendo ter efeito mais rápido.

Apesar dessa aceleração, o ponto negativo é que pode acabar aumentando os riscos de efeitos colaterais, como irritação estomacal ou sangramento. Ainda que nenhum caso grave tenha sido relatado, é preciso cuidado.

4. Remédios para o coração

A ingestão de cafeína pode ocasionar o aumento temporário da frequência cardíaca e a pressão arterial até quatro horas após o consumo de alguma bebida com a substância. Assim, o resultado esperado no tratamento da pressão arterial com remédios para o coração pode não acontecer.

Isso não quer dizer que as pessoas com problemas cardíacos não devam tomar café. Elas precisam monitorar como ela se comporta no seu organismo, principalmente, em relação ao coração.

5. Medicamentos para tireoide

No tratamento do hipotireoidismo é comum utilizar o remédio levotiroxina. Neste caso, o café pode acabar atrapalhando nos avanços, já que a cafeína pode ser responsável por reduzir em 50% a absorção do medicamento, como apontam alguns estudos. Isso acontece porque a substância acelera a motilidade intestinal (o movimento dos alimentos e resíduos pelo trato digestivo), fazendo com que o tempo de absorção do medicamento seja reduzido. Da mesma forma, ela pode se ligar ao estômago, o que dificulta a absorção pelo organismo.

Desta forma, o medicamento fica em menor quantidade na corrente sanguínea e não chega na quantidade adequada para o tratamento. Isso ocorre com maior frequência com comprimidos de levotiroxina e é menos provável de acontecer com formulações líquidas. Diante desse cenário, é possível que, ao tomar café enquanto faz tratamento para hipotireoidismo, os sintomas acabem voltando.

O mesmo vale para quem está em tratamento para osteoporose com substâncias como alendronato e risedronato, presentes nos bifosfonatos.

Como continuar tomando café enquanto está fazendo tratamento?

É preciso lembrar que o café e o chá possuem cafeína, que é um composto químico que pode alterar o tratamento de algumas doenças.

No do hipotireoidismo e da osteoporose, tome os medicamentos com estômago vazio com o auxílio de água, então espere de 30 a 60 minutos antes de ingerir cafeína.

Nos demais casos, é importante relatar a rotina de consumo de café para o médico para que ele possa adaptar o tratamento.

Outra opção é reduzir a ingestão ou optar por descafeinados, principalmente se alguns efeitos colaterais estiverem presente. É preciso lembrar que cada pessoa reage de uma forma quando metaboliza a cafeína, então é importante estar atento a como ela se comporta no próprio corpo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)