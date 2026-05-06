Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Relatório da MP do Bom Condutor será apresentado até a próxima semana, diz ministro

Estadão Conteúdo

O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou nesta quarta-feira, 6, que se reuniu com o ex-ministro dos Transportes e relator da medida provisória (MP) 1.327/2025, senador Renan Filho (MDB-AL) para "aperfeiçoar" a medida. Segundo ele, o relatório deve ser apresentado até o final da próxima semana.

A MP institui a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condutores sem autuações de trânsito num período de 12 meses que antecedem o ato e que flexibiliza a habilitação de novos condutores com a possibilidade de formação com instrutores autônomos autorizados, vinculados ou não à uma autoescola.

"Estive com o relator para ajustar o texto. Temos que tratar cada emenda e numa negociação e temos que fazer algumas concessões. Eu acredito que ao longo desta semana ou até semana que vem, a gente fecha o relatório final para manter a essência do projeto", disse durante evento na sede do Ministério.

O texto recebeu 221 emendas parlamentares que sugerem desde reajustes no prazo de validade da habilitação para condutores abaixo de 60 anos, até nova regulamentação de fiscalização para os cursos de trânsito na modalidade online e exigências de maior segurança viária.

A medida estabelece algumas exceções para a renovação como:

- O benefício não se aplica a motoristas com 70 anos ou mais;

- Condutores a partir de 50 anos podem ter a renovação automática apenas uma vez;

- Motoristas que apresentem indícios de deficiência física ou mental, ou de agravamento de doença que possa comprometer a capacidade de dirigir, deverão realizar os exames exigidos pelo Detran.

Prazo de aprovação

Em 12 de março, o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP) prorrogou por 60 dias a MP, que venceria no final do mês em questão. O texto precisa ser votado até o final de maio para não perder a validade.

O ministro George Santoro afirma que o tempo de tramitação será suficiente para os ajustes e aprovação no Congresso Nacional, dados os resultados positivos que a Pasta afirma que a medida já apresentou, como maior volume de cadastro de novos condutores, e o "interesse nacional no assunto".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bom Condutor

MP

George Santoro
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda