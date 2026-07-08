Radares com IA começam a multar motoristas por uso de celular e falta de cinto no Rodoanel

Radares com câmeras equipadas com inteligência artificial começaram a multar motoristas por uso de celular ao volante e por falta de cinto de segurança nos trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo. Desde o início de julho, a Polícia Militar Rodoviária passou a usar as imagens para autuar os infratores, informou a concessionária SPMAR.

O novo sistema teve um período de testes, entre 12 de maio e 29 de junho. Nesse intervalo, as câmeras identificaram 7.297 infratores - que não foram multados. Desses, 72,5% foram flagrados por falta de cinto de segurança e 22,5% por uso de celular, segundo a concessionária. A média diária foi de 165 flagrantes.

No caso da falta de cinto, o sistema flagrou 3.335 motoristas e 1.956 passageiros sem o equipamento de segurança - com maior concentração de flagrantes no horário das 6h. O número total de identificados por uso de celular ao volante, que teve o horário das 9h como crítico, foi de 1.369 condutores durante o período de testes.

Segundo a concessionária, os radares contam também com tecnologia infravermelho e coletam dados durante as 24 horas do dia. O sistema detecta e classifica automaticamente a imagem do motorista infrator e encaminha, em tempo real, para que um policial valide o flagrante e emita a multa. O PM faz o trabalho diretamente do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária.

As novas câmeras do Rodoanel estão em funcionamento nos trechos sul, que conecta a Régis Bittencourt às rodovias dos Imigrantes e Anchieta, e leste, que liga a Anchieta às rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra.

Distração no trânsito

Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) mostra que 90% das ocorrências de trânsito têm em suas causas elementos de distração, como o uso do celular ao volante ou o desrespeito a outras leis.

Na avaliação da concessionária, o novo sistema de radares deve impactar positivamente no comportamento dos motoristas e passageiros já no curto prazo. "Os dados da rodovia nos mostram o comportamento habitual dos motoristas. Com a tecnologia, ganhamos agilidade para detectar e influenciar esse comportamento, aumentando a segurança do próprio condutor", afirmou Thiago Cavalcante, gerente de inovação e tecnologia da SPMAR.