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Quer usar atestado para a Copa do Mundo? Veja quais não abonam falta no trabalho

O documento entregue errado pode impactar na diminuição do salário ou no banco de horas do trabalhador

Victoria Rodrigues
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O atestado médico comprova a inaptidão da pessoa em exercer suas funções diárias. (Foto: Magnific)

Com a chegada dos jogos da Copa do Mundo de 2026, é comum que algumas pessoas possuam o hábito de recorrer a atestados para tentar abonar a falta no trabalho. No entanto, poucos sabem que não é qualquer papel emitido por um médico que realizará essa função, isso porque o setor de Departamento Pessoal (DP) segue critérios específicos e o documento errado pode impactar no salário ou no banco de horas do empregado.

Por esse motivo, é importante que, antes de entregar o atestado ao Recursos Humanos, você fique atento se o papel que possui em mãos é válido para justificar a ausência e evitar descontos inesperados no salário mensal. Mas, afinal, em quais casos a falta não será abonada no trabalho?

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Confira os casos em que a falta não é abonada no trabalho:

  • Atestados incompletos

A entrega dos atestados médicos incompletos está entre os principais motivos que podem levar à rejeição do documento pela equipe de Recursos Humanos da empresa. Logo, se o seu documento estiver sem nome e número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do profissional, dados do paciente, data de emissão, assinatura e o tempo de afastamento recomendado, ele não poderá ser considerado, segundo as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM).

  • Declaração de comparecimento

Muitas pessoas confundem declaração de comparecimento com atestado médico, porque, na realidade, o primeiro documento registra apenas se o empregado esteve presente na consulta, exame médico ou emergência. Portanto, ele não pode comprovar, de forma alguma, que a pessoa esteve inapta para trabalhar naquele determinado dia, e o DP também não conseguirá lançar a ausência como justificada no sistema da empresa.

  • Entrega fora do prazo

Por fim, outro fator para recusa do atestado médico é a entrega fora do prazo, em que o período geralmente é estabelecido pelo regulamento interno da empresa ou por um acordo coletivo no local. Por isso, é recomendável que a pessoa confira se todas as informações obrigatórias estão preenchidas corretamente, tire uma xerox do documento e entregue o mais rápido possível ao RH para evitar maiores problemas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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