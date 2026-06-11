Quer usar atestado para a Copa do Mundo? Veja quais não abonam falta no trabalho

Com a chegada dos jogos da Copa do Mundo de 2026, é comum que algumas pessoas possuam o hábito de recorrer a atestados para tentar abonar a falta no trabalho. No entanto, poucos sabem que não é qualquer papel emitido por um médico que realizará essa função, isso porque o setor de Departamento Pessoal (DP) segue critérios específicos e o documento errado pode impactar no salário ou no banco de horas do empregado.

Por esse motivo, é importante que, antes de entregar o atestado ao Recursos Humanos, você fique atento se o papel que possui em mãos é válido para justificar a ausência e evitar descontos inesperados no salário mensal. Mas, afinal, em quais casos a falta não será abonada no trabalho?

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Confira os casos em que a falta não é abonada no trabalho:

Atestados incompletos

A entrega dos atestados médicos incompletos está entre os principais motivos que podem levar à rejeição do documento pela equipe de Recursos Humanos da empresa. Logo, se o seu documento estiver sem nome e número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do profissional, dados do paciente, data de emissão, assinatura e o tempo de afastamento recomendado, ele não poderá ser considerado, segundo as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Declaração de comparecimento

Muitas pessoas confundem declaração de comparecimento com atestado médico, porque, na realidade, o primeiro documento registra apenas se o empregado esteve presente na consulta, exame médico ou emergência. Portanto, ele não pode comprovar, de forma alguma, que a pessoa esteve inapta para trabalhar naquele determinado dia, e o DP também não conseguirá lançar a ausência como justificada no sistema da empresa.

Entrega fora do prazo

Por fim, outro fator para recusa do atestado médico é a entrega fora do prazo, em que o período geralmente é estabelecido pelo regulamento interno da empresa ou por um acordo coletivo no local. Por isso, é recomendável que a pessoa confira se todas as informações obrigatórias estão preenchidas corretamente, tire uma xerox do documento e entregue o mais rápido possível ao RH para evitar maiores problemas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)