Quem era o modelo de 17 anos morto afogado no Ceará após sessão de fotos de formatura

O estudante Nicolas Camassola, de 17 anos, morreu na última terça-feira, 3, ao se afogar na Praia de Pontal de Maceió, em Fortim, litoral leste do Ceará. O jovem estava com outros alunos no local tirando fotos para a festa de formatura.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado informou que a guarnição foi acionada por volta das 14h30, e que o corpo do adolescente já tinha sido trazido à faixa de areia pelas ondas quando os agentes chegaram.

De acordo com uma testemunha, os estudantes estavam tirando fotos para a formatura, quando a Nicolas entrou no mar com outras pessoas e não retornou. Relatos indicam que o jovem ficou submerso por cerca de 15 minutos.

Voluntários iniciaram medidas para reanimar Nicolas, que já não apresentava mais sinais de vida. A tarefa foi assumida pelos bombeiros na sequência.

"As tentativas de reanimação seguiram por cerca de 50 minutos até que a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar da região, ainda sem sinais vitais", informou o Corpo de Bombeiros em nota.

Em postagem feita nas redes sociais, a empresa NS Formaturas disse que o caso foi "uma fatalidade inesperada", e disse que presta apoio aos familiares do jovem. A reportagem buscou contato com a empresa, e aguarda retorno.

Nicolas estudava na Escola Estadual Jeová Costa Lima, uma escola profissional do municípios de Russas. Em nota, o colégio lamentou a morte do estudante e cancelou as aulas desta quarta-feira, 4.

"Sua presença entre nós deixará saudades e memórias que sempre permanecerão vivas. Nicolas marcou a todos com a sua maneira de ser, sua convivência e sua trajetória junto à nossa comunidade escolar", disse a instituição, em nota.

Nicolas trabalhava como modelo fotográfico e também desfilava em passarelas. Nas redes, onde aproveitava para expor alguns de seus trabalhos, o adolescente também postava fotos e vídeos frequentando a academia, um de seus hobbies.

A agência de modelos para qual o jovem trabalhava, a Pride Casting, também postou uma nota de falecimento lamentando a partida do adolescente: "Nicolas era um jovem promissor, cheio de sonhos e luz. Mesmo em sua breve trajetória conosco, deixou uma marca de carinho, humildade e dedicação".

A prefeitura de Russas, também em comunicado, expressou condolências aos amigos e familiares do modelo. "Que encontrem conforto para superar esse momento."