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Quem é o piloto que fez filme com Wagner Moura e morreu em assalto em SP

Nas redes sociais, Silva era palestrante e autor do livro autobiográfico "Voar é a Segunda Melhor Coisa do Mundo", lançado em 2011

Estadão Conteúdo
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Wagner Moura e Dato de Oliveira no filme "Vips" (Reprodução / Arquivo pessoal)

Conhecido como Dato de Oliveira, o piloto de helicóptero Odailton de Oliveira Silva, de 77 anos, que morreu depois de ser atingido na cabeça em um assalto em São Paulo, trabalhou como piloto do Globocop, como é chamado o helicóptero usado pela TV Globo para sobrevoar a cidade de São Paulo, e era piloto de avião com 49 anos de experiência de aviação.

Nas redes sociais, Silva era palestrante e autor do livro autobiográfico Voar é a Segunda Melhor Coisa do Mundo, lançado em 2011. Na época, Dato participou do Programa do Jô, na TV Globo, para falar sobre a obra.

Conforme registro da Polícia Militar, Odailton estava dirigindo seu carro na altura do número 700 da Avenida Rio Pequeno, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo, quando foi abordado por um homem em uma motocicleta preta. Informações preliminares apontam que a vítima teria reagido à abordagem - na sequência, ele foi alvejado pelo criminoso.

Em nota, a GoFly Helicópteros, empresa de consultoria de aviação, lamentou a morte: "Com profundo pesar, a aviação se despede do Cmte. Dato de Oliveira. Seu legado, profissionalismo e paixão pelos céus permanecerão vivos na memória de todos que tiveram a honra de conhecê-lo. Que seu último voo seja em paz, sob céus eternamente claros".

Experiência como ator

O experiente piloto também teve experiências como ator. Atuou ao lado de Wagner Moura no filme VIPs, em 2011, onde interpretou o personagem Chicão. O longa é baseado na história real do estelionatário que ficou conhecido por assumir identidades falsas no Brasil, como o filho do dono da companhia aérea Gol.

Participou ainda da primeira temporada da série da HBO Pico da Neblina, um drama crime com direção geral de Quico Meirelles, lançada em 2019.

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