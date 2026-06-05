Quem é o ex-BBB bolsonarista e red pill expulso de evento com ministros do STF em Lisboa

O ex-participante do Big Brother Brasil 1 (BBB 1), Adriano Castro, conhecido atualmente nas redes sociais como Didi Red Pill, voltou a ganhar destaque após divulgar vídeos em que afirma ter sido retirado por agentes de segurança de um evento que reuniu autoridades do Judiciário brasileiro em Lisboa, Portugal.

O encontro, conhecido popularmente como "Gilmarpalooza", tem como nome oficial Fórum de Lisboa e é organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. A edição deste ano ocorreu entre os dias 1º e 3 de junho e contou com a participação de integrantes da Suprema Corte, entre eles Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Adriano tentando abordar algumas das autoridades presentes. Em uma das gravações, ele questiona Barroso sobre a existência de supostos "asilados e exilados políticos" brasileiros.

Retirada do auditório

Uma das gravações mais compartilhadas mostra Adriano entrevistando o advogado e ex-senador Demóstenes Torres quando é abordado por agentes de segurança. Nas imagens, ele afirma possuir credencial de imprensa, mas acaba sendo conduzido para fora do auditório.

Em outra publicação, o influenciador aparece próximo de Alexandre de Moraes, mas não chega a conversar com o ministro. Segundo ele, sua aproximação teria sido impedida pela equipe de segurança do evento.

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Quem é Didi Red Pill?

Natural de Salvador (BA), Adriano Castro participou da primeira edição do Big Brother Brasil, em 2002. Na época, apresentava-se como artista plástico e ficou marcado por protagonizar conflitos dentro da casa. Ele também é lembrado por ter sido o primeiro participante a utilizar o termo "paredão" para se referir à votação de eliminação do reality show.

Sua trajetória no programa terminou na sexta semana, quando foi eliminado com 74% dos votos. Nos últimos anos, Adriano passou a atuar como produtor de conteúdo político na internet, adotando o nome Didi Red Pill. Em seus canais digitais, publica vídeos com críticas ao STF e a outras instituições brasileiras.

Mandado de prisão e vida no exterior

Adriano Castro é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça brasileira no âmbito das investigações sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Segundo as apurações, ele teria participado da cobertura e transmissão dos acontecimentos pelas redes sociais.

Atualmente, o ex-BBB afirma viver na Polônia e diz possuir status de asilado político no país europeu. Mesmo fora do Brasil, segue ativo nas plataformas digitais, onde publica conteúdos diários voltados a temas políticos e ao cenário institucional brasileiro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)