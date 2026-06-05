Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quem é o ex-BBB bolsonarista e red pill expulso de evento com ministros do STF em Lisboa

Adriano Castro participou da primeira edição do Big Brother Brasil e é um dos foragidos do 8 de janeiro.

Gabrielle Borges
fonte

Adriano Castro é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça brasileira pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 (Reprodução/Redes sociais)

O ex-participante do Big Brother Brasil 1 (BBB 1), Adriano Castro, conhecido atualmente nas redes sociais como Didi Red Pill, voltou a ganhar destaque após divulgar vídeos em que afirma ter sido retirado por agentes de segurança de um evento que reuniu autoridades do Judiciário brasileiro em Lisboa, Portugal.

O encontro, conhecido popularmente como "Gilmarpalooza", tem como nome oficial Fórum de Lisboa e é organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. A edição deste ano ocorreu entre os dias 1º e 3 de junho e contou com a participação de integrantes da Suprema Corte, entre eles Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Adriano tentando abordar algumas das autoridades presentes. Em uma das gravações, ele questiona Barroso sobre a existência de supostos "asilados e exilados políticos" brasileiros.

Retirada do auditório

Uma das gravações mais compartilhadas mostra Adriano entrevistando o advogado e ex-senador Demóstenes Torres quando é abordado por agentes de segurança. Nas imagens, ele afirma possuir credencial de imprensa, mas acaba sendo conduzido para fora do auditório.

Em outra publicação, o influenciador aparece próximo de Alexandre de Moraes, mas não chega a conversar com o ministro. Segundo ele, sua aproximação teria sido impedida pela equipe de segurança do evento.

VEJA MAIS

image 52% dos brasileiros são contra reduzir penas de condenados no 8 de janeiro, diz Genial/Quaest
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da lei até que a Corte analise ações que questionam a constitucionalidade da medida


image 'Débora do Batom' recorre de decisão de Moraes que suspendeu a aplicação da Lei da Dosimetria
No sábado, 9, Moraes assinou decisão monocrática suspendendo a aplicação da Lei da Dosimetria em execuções penais de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro


image Condenados do 8 de Janeiro ameaçam reagir se governo Lula judicializar lei da dosimetria
A Lei da Dosimetria prevê a redução de penas e facilita a progressão de regime para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, condenados pelos ataques aos Três Poderes

Quem é Didi Red Pill?

Natural de Salvador (BA), Adriano Castro participou da primeira edição do Big Brother Brasil, em 2002. Na época, apresentava-se como artista plástico e ficou marcado por protagonizar conflitos dentro da casa. Ele também é lembrado por ter sido o primeiro participante a utilizar o termo "paredão" para se referir à votação de eliminação do reality show.

Sua trajetória no programa terminou na sexta semana, quando foi eliminado com 74% dos votos. Nos últimos anos, Adriano passou a atuar como produtor de conteúdo político na internet, adotando o nome Didi Red Pill. Em seus canais digitais, publica vídeos com críticas ao STF e a outras instituições brasileiras.

Mandado de prisão e vida no exterior

Adriano Castro é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça brasileira no âmbito das investigações sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Segundo as apurações, ele teria participado da cobertura e transmissão dos acontecimentos pelas redes sociais.

Atualmente, o ex-BBB afirma viver na Polônia e diz possuir status de asilado político no país europeu. Mesmo fora do Brasil, segue ativo nas plataformas digitais, onde publica conteúdos diários voltados a temas políticos e ao cenário institucional brasileiro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

red pill

ex bbb
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda