'Queda foi muito feia', relata influencer após morte de idosa em escada em Congonhas

O influenciador Júlio Mamute, que reúne mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, usou o Instagram para comentar o acidente que resultou na morte de uma idosa no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e fez um alerta sobre o uso das escadas de desembarque em aeroportos.

Segundo ele, os dois estavam no mesmo voo da Latam, que saiu de Ribeirão Preto, no interior paulista, com destino à capital. A passageira, Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, sofreu uma queda ao desembarcar na última sexta-feira (29) e chegou a ser socorrida, mas morreu dois dias depois em um hospital da cidade.

Momento "difícil de presenciar"

Em seu relato, o influenciador destacou o impacto da cena e a estrutura das escadas utilizadas no desembarque de passageiros. “Quantas vezes eu já não desci dessas escadas, que são íngremes ao ponto de que, se não fossem tão íngremes, ela não teria dado uma cambalhota, a queda não teria sido tão feia”, disse.

Ele também afirmou que o momento foi difícil de presenciar de perto. “Foi bem difícil presenciar aquilo assim de perto. Embora ela ainda tenha sido socorrida com vida, naquele momento nós achávamos que ela já tinha falecido porque a queda foi muito feia, realmente”, relatou.

VEJA MAIS



Pronunciamento da Latam

De acordo com a Latam, a passageira sofreu a queda durante o desembarque do voo LA3785. Em nota, a companhia informou que prestou assistência imediata e acompanhou todo o atendimento prestado à vítima. A concessionária Aena, responsável pela administração do Aeroporto de Congonhas, informou que equipes médicas foram acionadas logo após o acidente.

A idosa recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jabaquara. Segundo a Latam, uma funcionária da empresa acompanhou a passageira durante o atendimento e permaneceu com ela até a chegada de familiares. Posteriormente, Maria da Glória foi transferida para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (1º).

Em nota, a companhia aérea lamentou o ocorrido. “A Latam lamenta profundamente o falecimento da passageira e é solidária com seus familiares”, declarou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)