Avião cai em área residencial de Nova Iguaçu, no Rio, e piloto morre

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste sábado, 30, em uma área residencial de Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense . O piloto, de 69 anos, única vítima da ocorrência, morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), equipes do quartel de Queimados foram acionadas para atender à ocorrência na Rua Irmãos Moreira, nº 112, na Vila Bandeirantes, região próxima ao campo de aviação de Nova Iguaçu. A corporação informou que o chamado foi registrado às 9h45 e que a vítima já foi encontrada sem vida quando os agentes chegaram ao local.

Apesar de a aeronave ter caído em uma área residencial, os bombeiros informaram que o avião não atingiu nenhuma residência. A queda aconteceu no fundo da casa, e também não há registro de outras vítimas fatais. O corpo do piloto foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu às 13h15.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre pessoas feridas. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, por meio do 52.º Distrito Policial, não atendeu às tentativas de contato.

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram os destroços da aeronave espalhados em um terreno entre imóveis da região. Até a publicação desta reportagem, ainda não havia confirmação sobre o local exato de origem da aeronave nem sobre seu destino.

Segundo os Bombeiros, a área permaneceu isolada para a realização dos procedimentos periciais. As circunstâncias da queda ainda serão investigadas pelas autoridades. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente.