Quanto custa a mensalidade da Clínica Maxwell, retratada em série da Globo? Veja

A instituição ganhou ainda mais visibilidade com a série documental "A Clínica" dos Estúdios Globo

A Clínica Maxwell, instituição psiquiátrica localizada em Atibaia, no interior de São Paulo, ganhou repercussão nacional após se tornar tema da série documental "A Clínica", produção dos Estúdios Globo. Conhecida por receber pacientes famosos e oferecer uma estrutura que lembra a de um hotel de alto padrão, a instituição despertou a curiosidade do público sobre seu funcionamento, os tratamentos disponíveis e os valores cobrados pelas internações.

Com mais de 40 anos de atuação, a clínica também passou a ser alvo de debates após relatos de ex-pacientes apresentados na produção televisiva.

Como é a estrutura da Clínica Maxwell?

Sob direção do médico Sabino Ferreira de Farias Neto, a Clínica Maxwell se apresenta como uma instituição especializada no atendimento de pessoas com transtornos mentais e emocionais, além de pacientes com dependência química.

Um dos aspectos que chamam a atenção é a estrutura física do estabelecimento, que reúne espaços destinados ao tratamento, à convivência e ao lazer dos internos. Entre as instalações divulgadas pela instituição estão:

Piscina e solário;

Academia;

SPA e sauna;

Restaurante e mercadinho interno;

Sala de cinema;

Sala de leitura e jogos;

Piano;

Jardim e terraço;

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Quanto custa a mensalidade da Clínica Maxwell?

Uma das principais dúvidas de quem procura informações sobre a instituição é o preço da internação. No entanto, a Clínica Maxwell não disponibiliza publicamente uma tabela oficial com os valores. Historicamente, a mensalidade da instituição já foi noticiada na faixa de R$ 10 mil a R$ 30 mil, variando conforme o plano e o tipo de atendimento.

O custo do tratamento pode variar conforme as necessidades clínicas do paciente, o período de permanência, o tipo de acomodação e os serviços incluídos no atendimento. Dessa forma, para saber quanto custa uma internação, é necessário entrar em contato diretamente com a instituição e solicitar um orçamento atualizado.

Por que a Clínica Maxwell virou assunto na série da Globo?

A instituição ganhou ainda mais visibilidade com a série documental "A Clínica" dos Estúdios Globo. A produção apresenta relatos de ex-pacientes e aborda diferentes experiências relacionadas às internações e aos tratamentos realizados no estabelecimento.

Entre os participantes está a campeã mundial de jiu-jítsu Kyra Gracie, sobrinha do lutador Ryan Gracie. Outros relatos também envolvem o cantor Rafael Ilha e o ator Maurício Mattar.