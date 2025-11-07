Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quantas vezes fazer sexo melhora a saúde mental? Estudo responde

Pesquisa chinesa aponta que uma ou duas relações semanais podem reduzir risco de depressão e aumentar o bem-estar

Hannah Franco
fonte

Sexólogo explica como o sexo pode ser bom para o casal (Foto/Isto É)

Uma nova pesquisa das universidades de Shenzhen e Shantou, na China, sugere que a frequência sexual pode estar diretamente ligada à saúde mental. O estudo, que analisou 15.794 adultos dos Estados Unidos entre 20 e 59 anos, concluiu que pessoas sexualmente ativas uma ou duas vezes por semana apresentaram menor risco de depressão e maior bem-estar psicológico.

Os resultados reforçam evidências já conhecidas sobre os efeitos positivos da atividade sexual no organismo, especialmente por causa da liberação de ocitocina, o chamado “hormônio do amor”, que promove sensação de prazer, afeto e felicidade.

VEJA MAIS

image Eco-ansiedade: conheça a ansiedade climática causada pela preocupação com o futuro do planeta
Saiba identificar os sintomas e como cuidar da saúde mental diante da crise climática

image Dia do Riso: conheça os benefícios da risada para a saúde física e mental
Além das vantagens para o corpo, o ato de rir também auxilia no equilíbrio das emoções

Sexo e saúde mental: o que o estudo revela

Segundo os pesquisadores, as pessoas que mantêm relações sexuais de forma regular, especialmente entre uma e duas vezes por semana, demonstram efeitos protetores contra sintomas depressivos e ansiosos. O estudo cruzou dados sobre frequência sexual autorrelatada e incidência de depressão, mostrando uma correlação significativa entre ambos.

Além da ocitocina, durante o sexo o corpo libera outras substâncias importantes, como dopamina, serotonina e endocanabinoides, neurotransmissores associados à regulação do humor e à sensação de prazer.

Frequência ideal

Os cientistas ressaltam, no entanto, que não há uma frequência mínima de relações sexuais estabelecida para garantir benefícios à saúde mental. Segundo os autores, a qualidade do relacionamento, o nível de satisfação pessoal e o vínculo afetivo entre os parceiros têm papel tão importante quanto a quantidade de encontros.

Há também evidências de que interações sociais e vínculos afetivos sólidos ajudam a fortalecer a saúde física e emocional. Assim, mais do que a frequência em si, o que parece fazer diferença é o sentido de conexão e bem-estar que o contato íntimo proporciona.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde mental

sexo

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda