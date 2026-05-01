Quantas pessoas se chamam Shakira no Pará? Estado está no top 10 do país; veja dados

Muita gente está ansiosa para o show da cantora Shakira no evento "Todo Mundo no Rio", neste sábado (2), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas uma parte da população pode ter um sentimento ainda mais próximo com a colombiana: as outras Shakiras.

Segundo dados da plataforma Nomes do Brasil, que conta com dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 393 pessoas chamadas Shakira. Não seria diferente no Pará, onde 20 pessoas foram registradas com esse nome. Por aqui, as Shakiras têm a média de idade de 13 anos.

Quantas Shakiras tem no Brasil?

Em todo o país, 393 pessoas têm o nome Shakira, o que corresponde a 0,0002% da população brasileira. A idade média nacional das xarás da cantora é de 20 anos, indicando maior concentração em gerações mais recentes.

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Os estados com maior número de registros são:

São Paulo: 52 pessoas; Bahia: 37; Minas Gerais: 35; Rio Grande do Sul: 28; Rio de Janeiro: 27; Pernambuco: 24; Maranhão: 22; Pará: 20; Santa Catarina: 18; Amazonas: 16.

Apesar de estar em 10º lugar no ranking de Shakiras, proporcionalmente, o Amazonas apresenta o maior percentual, com 0,0004% da população.

Popularidade e crescimento ao longo dos anos

O nome Shakira ganhou mais registros, principalmente entre as décadas de 1990 e 2000. Os dados por período de nascimento mostram:

1990 a 1999: 112 registros;

2000 a 2009: 191 registros;

2010 a 2019: 61 registros.

Outro dado relevante é que nenhuma pessoa com esse nome recenseada em 2022 nasceu antes de 1940, o que reforça o caráter recente da popularização.

Variações do nome Shakira

Além da grafia original, existem versões semelhantes registradas no Brasil. As mais frequentes são:

Chaquira: 64 pessoas;

Chakira: 44;

Shaquira: 37;

Shakyra: 30.

No ranking geral de nomes iniciados com a letra “S”, Shakira ocupa a 670ª posição no país.