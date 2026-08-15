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Pug vence concurso de Cão Mais Feio de 2026 e ganha prêmio de R$ 25 mil

Cadela Jinny Lu, de 6 anos, foi escolhida vencedora da 50ª edição da competição realizada na Califórnia

Hannah Franco
fonte

Pug vence concurso de Cão Mais Feio de 2026 e ganha prêmio de R$ 25 mil (Reprodução/Instagram)

Parece que ser o “cão chupando manga” também pode render uma boa recompensa. 🐶 Na última sexta-feira (14), uma cadela pug de 6 anos levou o título de Cão Mais Feio do Mundo de 2026 e garantiu um prêmio de US$ 5 mil, cerca de R$ 25 mil.

Batizada de Jinny Lu, a cachorra venceu a 50ª edição da tradicional competição realizada no Parque de Exposições do Condado de Sonoma, na Califórnia, nos Estados Unidos. O evento é organizado pela Associação Agrícola de Sonoma-Marin.

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Além do dinheiro, Jinny Lu terá o rosto estampado em uma lata personalizada de edição limitada da MUG Root Beer, marca que patrocinou a premiação.

🐾 Pug já participou quatro vezes

A vitória não veio logo na primeira tentativa. Segundo a tutora, Michelle Grady, esta foi a quarta participação de Jinny Lu no concurso.

A cadela foi adotada pela organização Pug Rescue há quatro anos e, desde então, passou a acompanhar a tutora em diferentes situações.

“Ela adora competir, conhecer todo mundo e tudo o que o evento representa”, contou Michelle.

A organização responsável pelo concurso também destacou a personalidade da campeã e afirmou que Jinny Lu se tornou uma presença marcante desde que foi adotada.

Como ficou o pódio?

Jinny Lu ficou com o primeiro lugar e o prêmio de US$ 5 mil. O segundo colocado foi um cão sem raça definida, resultado do cruzamento entre chihuahua e lulu da Pomerânia, que recebeu US$ 3 mil.

O terceiro lugar também ficou com um cachorro mestiço de chihuahua, premiado com US$ 2 mil.

Apesar do nome curioso, a competição tem uma proposta que vai além de escolher o cachorro com a aparência mais incomum.

Ao completar 50 anos, o evento reforçou a importância de valorizar animais que fogem dos padrões tradicionais de beleza e incentivar a adoção e o cuidado com pets resgatados.

A organização também destacou que a competição se tornou, ao longo das décadas, uma forma de celebrar a individualidade, a aceitação e a adoção responsável.

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