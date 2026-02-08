Prefeitura de SP aciona plano de contingência após volume absurdo de foliões na Consolação

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que a Rua da Consolação, no centro da cidade, recebeu um "volume absurdo de pessoas" para curtir blocos de pré-carnaval, neste domingo, 8, e que foi necessário acionar um plano de contingência.

"Na Consolação, muita gente. Um volume absurdo de pessoas. Tivemos que fazer o acionamento do nosso plano de contingência, mas foi tudo bem", disse Ricardo Nunes, nas redes sociais.

A superlotação fez um bloco com o DJ Calvin Harris ser paralisado. Com o excesso de pessoas, houve tumulto e várias precisaram de atendimento médico. Grades de contenção da multidão foram derrubadas.

Em nota, a Prefeitura citou "recorde de público" e disse que "não houve ocorrência grave registrada".

A movimentação levou a prefeitura a acionar um plano de contingência, segundo Nunes. Às 14h55, o acesso de mais pessoas à Consolação foi fechado. As grades que limitavam o acesso às transversais da Consolação foram retiradas para dar vazão ao público.

A Guarda Civil Municipal precisou assumir o isolamento da área pela qual o trio elétrico seguia.

"A Prefeitura informa ainda que os postos médicos operaram para o atendimento de pessoas que procuraram o serviço. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mantém postos na região do bloco para atendimento dos foliões", frisou.

A Prefeitura não respondeu a perguntas da reportagem sobre falhas no planejamento e eventuais mudanças na estrutura para os próximos dias de folia nas ruas.

A região recebeu dois grandes blocos carnavalescos pela primeira vez. Um deles, da marca de cerveja que é a patrocinadora oficial do Carnaval de São Paulo, tem como principal atração o DJ escocês Calvin Harris. O outro é o Acadêmicos do Baixo Augusta.

O primeiro tinha início marcado para 11h30 com a apresentação dos artistas brasileiros Nattan, Xand Avião, Felipe Amorim e Zé Vaqueiro na esquina da Rua da Consolação com a Rua Pedro Taques. Harris subiria ao trio a partir das 14h.

Pouco depois das 12 horas, no entanto, o bloco parou de andar, houve empurra-empurra e alguns foliões passaram mal. Foi quando os artistas decidiram interromper a apresentação diversas vezes. O cantor Nattan parou a apresentação três vezes para pedir ajuda para pessoas passando mal.

As paralisações atrasaram o andamento do cortejo, o que fez Calvin Harris iniciar a apresentação pouco depois das 15 horas, com mais de uma hora de atraso. Por volta das 16 horas, a organização do bloco informou que a situação já estava normalizada, mas o desfile seguia superlotado. O desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta foi atrasado por mais de duas horas.