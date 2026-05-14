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Prefeito cancela contrato de estágio de medicina após vídeo com ofensas ao Maranhão

Segundo o gestor, a postagem configurou um ataque ao município e revelou falta de preparo social por parte do acadêmico

Gabrielle Borges
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A decisão foi anunciada nesta terça-feira (12) e prevê a interrupção imediata das atividades práticas dos alunos de Medicina vinculadas à parceria com a prefeitura (Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito Fred Campos, do município de Paço do Lumiar, no Maranhão, determinou o encerramento do contrato de estágio do curso de Medicina da Universidade Ceuma após a repercussão de um vídeo publicado por um estudante da instituição com declarações consideradas ofensivas ao município.

A decisão foi anunciada nesta terça-feira (12) e prevê a interrupção imediata das atividades práticas dos alunos de Medicina vinculadas à parceria com a prefeitura. Saiba mais abaixo.

Vídeo com teor pejorativo

Na publicação, o estudante também escreveu uma legenda com teor pejorativo, comparando a realidade local de forma depreciativa e utilizando linguagem ofensiva para se referir ao atendimento no Maranhão: "Meu tênis branquinho da ON vendo que não está mais em uma prateleira em Zurique e sim indo atender paciente no c# do Maranhão”. A trilha sonora que foi usada no vídeo é um áudio com a frase: “Acaba, pelo amor de Deus, acaba pelo amor de Deus”.

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Fred Campos anunciou a suspensão do convênio da prefeitura com os alunos de Medicina da Universidade Ceuma. Segundo o gestor, a postagem configurou um ataque ao município e revelou falta de preparo social por parte do acadêmico. O prefeito explicou que a decisão de encerrar o convênio foi motivada pela necessidade de que, antes de oferecer o curso de Medicina, a instituição prepare os alunos também para conviver em sociedade, ressaltando que a formação profissional deve andar lado a lado com a educação social e ética.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Fred Campos afirmou que a publicação evidencia “o nível baixo de médico” que está sendo formado e classificou a situação como “preocupante”. Ele ressaltou ainda que alguém sem “o mínimo de trato social” não está apto para cuidar da vida de outras pessoas.

Alunos de Medicina se manifestam sobre caso polêmico em Paço do Lumiar

A turma do 4º período do curso de Medicina da Universidade Ceuma emitiu uma nota oficial se posicionando sobre o caso. Segundo o documento, a atitude do colega é “incompatível com os princípios éticos, morais e profissionais que norteiam a formação médica”.

“Diante dos acontecimentos recentes envolvendo um discente de nossa turma, registramos nosso repúdio à atitude praticada, especialmente por compreender que comportamentos antiéticos não devem ser normalizados nem tolerados dentro do ambiente universitário. Essa atitude não representa nossa turma”, afirmaram os alunos.

O Centro Acadêmico de Medicina da universidade também se pronunciou, condenando o comportamento do estudante e o desrespeito às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paço do Lumiar. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

 

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