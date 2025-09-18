Capa Jornal Amazônia
Prédio com grafite de propaganda da NFL no centro de SP é multado em R$ 260 mil pela Prefeitura

Estadão Conteúdo

A Prefeitura de São Paulo multou em R$ 260 mil o proprietário do prédio que instalou um grafite com propaganda da National Football League (NFL), principal competição de futebol americano.

A penalidade foi aplicada após vistoria feita na terça-feira, 16, pela Subprefeitura Sé. O imóvel fica localizado na Avenida São João, 1399. O mural foi feito pelo artista visual Bruno Big. Ele compartilhou o processo de elaboração nas redes sociais.

Segundo a gestão municipal, o responsável pelo edifício foi autuado por instalar anúncio sem autorização. Ele tem o prazo de cinco dias para remover, sob pena de nova multa. A defesa dele não foi localizada. Ainda de acordo com a Prefeitura, o valor das multas é calculado com base na área.

A arte não é a primeira a ser autuada e receber ordem para ser removida. Em agosto deste ano, um prédio em frente ao Elevado Presidente João Goulart (Minhocão), também no centro da capital, foi multado por causa da exposição de uma obra que remete à série Wandinha, da Netflix. A obra foi feita pela multiartista visual Aline Bispo, que também desenhou a capa do livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior.

Com um fundo roxo, e a personagem ao centro com os braços cruzados, a arte adota um tom provocativo e irônico, típicos da personagem: "Viaduto praia? Realmente fascinante".

Nas redes sociais à época, Aline Bispo disse que adotou um tom político para a sua arte, costurando o preconceito que famílias latinas e imigrantes sofrem nos Estados Unidos com o jeito satírico de Wandinha.

"Wandinha é uma personagem da qual gosto e me identifico neste ponto, mas também no desencaixe intencional em relação ao mundo. Aproveitei para trazer as tradicionais espadas de São Jorge, tão presentes em meus trabalhos, com a intenção de conectá-la a esse ambiente, de uma latinidade outra", disse a artista, também nas redes sociais.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do prédio. Procurada, a Netflix não retornou os questionamentos.

