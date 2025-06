Por que o Dia dos Namorados é celebrado em 12 de junho somente Brasil? Saiba mais

Você já se perguntou a razão pela qual o Dia dos Namorados é celebrado no dia 12 de junho somente no Brasil, mas no dia 14 de fevereiro para o restante do mundo? Muito além de devoção de santos da Igreja Católica, a data tem uma origem e motivo bastante curiosos. Saiba mais a seguir:

Por que o Dia dos Namorados no Brasil é dia 12 de junho?

No Brasil, o Dia dos Namorados é celebrado em 12 de junho, véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro. Apesar desse fato, a ideia desse dia não tem muita ligação com religião e com o santo em si: a realidade é que essa data foi inventada por puro marketing nos anos 1940.

O publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo João Doria Jr., criou a data para haver troca de presentes durante o mês de junho. Geralmente, nesse mês do ano, as vendas sofriam uma queda drástica e ele precisava de uma estratégia para melhorar os resultados das vendas em uma loja pela qual foi contratado. Assim, João Doria lançou uma propaganda, eleita a melhor do ano de 1948 pela Associação Paulista de Propaganda, que firmou a data no calendário oficial do país.

A primeira campanha publicitária para o Dia dos Namorados no Brasil apresentava frases como "Não é só com beijos que se prova o amor!" e "Não se esqueçam: amor com amor se paga"

A primeira propaganda de criação do Dia dos Namorados, criada por João Dória em 1948. (UOL)

Desde 1949 até hoje, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho. Atualmente, representa a terceira data mais importante para o comércio brasileiro, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães em volume de vendas.

Dia de São Valentim

Já o Dia de São Valentim, o Valentine's Day, celebrado internacionalmente em 14 de fevereiro, tem origem muito mais antiga. A data foi oficialmente estabelecida no século V, embora os acontecimentos que inspiraram a celebração tenham ocorrido no século III.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)