Por que cerveja combina tanto com salgadinho? Ciência pode ter encontrado a resposta

Quem nunca sentiu vontade de comer pizza, salgadinhos ou batata frita depois de consumir bebidas alcoólicas? O hábito, bastante comum entre muitas pessoas, pode ter uma explicação científica. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, revelou que o álcool pode estimular mecanismos hormonais que aumentam o desejo por alimentos salgados e ultraprocessados.

A pesquisa, publicada na revista científica Obesity Reviews, indica que o consumo de bebidas alcoólicas eleva os níveis do hormônio FGF21, substância associada ao apetite por proteínas e à preferência por sabores salgados e umami — aquele gosto característico encontrado em alimentos como carnes, queijos maturados e alguns produtos industrializados.

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Segundo os cientistas, o organismo interpreta esse sinal hormonal como uma necessidade de buscar alimentos ricos em proteína. No entanto, no ambiente alimentar atual, muitos produtos ultraprocessados conseguem reproduzir esses sabores sem oferecer quantidades significativas do nutriente.

Álcool pode estimular consumo de ultraprocessados

Os pesquisadores explicam que alimentos como salgadinhos, pizzas, batatas fritas e outros produtos industrializados funcionam como uma espécie de "isca proteica". Eles ativam os mecanismos cerebrais relacionados à busca por proteína, mas não fornecem o nutriente na mesma proporção esperada pelo organismo.

Com isso, a pessoa tende a consumir mais alimentos na tentativa de satisfazer esse sinal biológico, aumentando a ingestão de calorias, gorduras e carboidratos. O resultado pode ser um ganho de peso que vai além das calorias presentes na própria bebida alcoólica.

“O desejo por um pacote de salgadinhos acompanhando uma bebida, por uma pizza ao fim de uma noite de excessos ou por um café da manhã reforçado na manhã seguinte pode ser impulsionado pela forma como o álcool altera a regulação do apetite pelo organismo, especialmente em relação às proteínas”, explicou o pesquisador David Raubenheimer, um dos autores do estudo.

E os doces?

Curiosamente, os pesquisadores observaram um efeito contrário em relação aos alimentos açucarados. De acordo com a pesquisa, o aumento do hormônio FGF21 tende a reduzir o interesse por doces após o consumo de álcool.

Esse comportamento já havia sido identificado em estudos anteriores e ajuda a explicar por que muitas pessoas sentem mais vontade de consumir alimentos salgados do que sobremesas após ingerirem bebidas alcoólicas.

Ambiente alimentar influencia o ganho de peso

Os autores destacam que os efeitos do álcool sobre o peso corporal não dependem apenas das calorias da bebida, mas também do tipo de alimento disponível para consumo.

Segundo eles, pessoas expostas a uma alimentação baseada em ultraprocessados salgados podem ser mais propensas a exagerar na ingestão de calorias após beber. Já em ambientes com opções mais naturais e nutritivas, esse impacto tende a ser menor.

“Uma descoberta importante é que o álcool tem efeitos diferentes sobre a ingestão total de energia dependendo do ambiente alimentar. Não se trata apenas das calorias presentes na bebida”, afirmou o pesquisador Stephen Simpson.

Como evitar exageros após beber?

Para reduzir o risco de exagerar no consumo de ultraprocessados, os pesquisadores recomendam manter por perto opções mais nutritivas, especialmente alimentos ricos em proteínas.

Ovos, iogurtes, castanhas, queijos, carnes magras e outros alimentos integrais podem ajudar a atender à demanda do organismo sem aumentar excessivamente a ingestão de calorias.

A orientação é simples: quem optar por consumir bebidas alcoólicas deve estar atento aos sinais do corpo e planejar melhor as refeições para evitar que a fome induzida pelo álcool resulte em escolhas menos saudáveis.