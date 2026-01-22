Do 'pshhh' ao brinde: por que o som da cerveja abrindo já dá sensação de prazer?

O som do “pshhh” da cerveja abrindo já te faz sorrir? Esse barulho aparentemente simples ativa no cérebro uma sensação imediata de prazer e expectativa. Antes mesmo do primeiro gole, a experiência já começou e não é só impressão.

🍻 A cerveja, bebida alcoólica mais popular do mundo, carrega um ritual que vai além do sabor. A abertura da lata ou da garrafa funciona como um dos gatilhos auditivos mais poderosos da indústria de alimentos, sinalizando frescor, alívio térmico e recompensa.

VEJA MAIS

Quando o cérebro sente prazer antes do gole

Só de saber que vai beber, o cérebro humano já começa a liberar dopamina, neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. É como se ele dissesse: “vem aí coisa boa”. Esse fenômeno é conhecido como expectativa de recompensa.

O mecanismo é o mesmo que acontece quando você ouve o apito do micro-ondas indicando comida pronta, recebe uma notificação no celular ou reconhece um som associado a algo prazeroso.

No caso da cerveja, o som da lata abrindo funciona como um estímulo condicionado. O cérebro aprendeu, ao longo do tempo, que aquele ruído anuncia relaxamento, socialização e satisfação.

O ‘pshhh’ que prepara o paladar ❄️

O impacto não é apenas emocional. O corpo também reage fisicamente ao som. Ao ouvir a abertura da lata ou o líquido sendo servido no copo, o organismo entra em estado de preparação.

Esse processo envolve:

ativação das glândulas salivares;

aumento da sensação de frescor;

alteração da percepção de “gelado”.

Mesmo antes do contato com a bebida, o cérebro já “avisa” o corpo sobre o que está por vir, tornando o primeiro gole ainda mais prazeroso.

Por que o brinde antecipa a sensação de prazer ao beber. (Divulgação/Caribeña)

Do som ao brinde: o prazer é multisensorial 🥂

A experiência da cerveja não acontece em um único sentido. Ela envolve um ritual que ativa praticamente todos eles, especialmente no momento do brinde.

Veja como cada sentido participa:

Visão: observar a cor da bebida, a espuma e a efervescência, além do contato visual com quem está ao redor, criando conexão;

observar a cor da bebida, a espuma e a efervescência, além do contato visual com quem está ao redor, criando conexão; Audição: o “pshhh” da lata abrindo e o tilintar dos copos no brinde, que reforçam a celebração;

o “pshhh” da lata abrindo e o tilintar dos copos no brinde, que reforçam a celebração; Olfato : sentir o aroma antes do gole, essencial para a percepção do sabor;

: sentir o aroma antes do gole, essencial para a percepção do sabor; Tato: o contato com o copo gelado, o peso do vidro e a textura na mão;

o contato com o copo gelado, o peso do vidro e a textura na mão; Paladar: o momento final, quando o sabor completa a experiência.

O brinde, portanto, não é apenas um gesto social. Ele organiza os sentidos e antecipa o prazer coletivo.

O barulho da lata abrindo também não é só um som. É química. O cérebro associa esse ruído a momentos positivos como o fim do expediente, encontros com amigos, descanso e descontração.

Por isso, ele evoca:

nostalgia;

sensação de relaxamento;

felicidade imediata;

descompressão emocional.

Ao ouvi-lo, o cérebro já sabe que vem algo refrescante e recompensador pela frente.