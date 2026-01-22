Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Copo e Cozinha chevron right

Do 'pshhh' ao brinde: por que o som da cerveja abrindo já dá sensação de prazer?

Neurociência explica como gatilhos auditivos ativam a expectativa antes mesmo do primeiro gole

Hannah Franco
fonte

Saiba como o barulho da cerveja ativa o prazer antes de beber. (Divulgação/Caribeña)

O som do “pshhh” da cerveja abrindo já te faz sorrir? Esse barulho aparentemente simples ativa no cérebro uma sensação imediata de prazer e expectativa. Antes mesmo do primeiro gole, a experiência já começou e não é só impressão.

🍻 A cerveja, bebida alcoólica mais popular do mundo, carrega um ritual que vai além do sabor. A abertura da lata ou da garrafa funciona como um dos gatilhos auditivos mais poderosos da indústria de alimentos, sinalizando frescor, alívio térmico e recompensa.

VEJA MAIS

image Doce amargor: cerveja e chocolate combinam? Veja como harmonizar
Chocolate também pode ser harmonizado com cerveja, além de vinhos e licores

image Cerveja engorda? Nutricionista desvenda 5 mitos sobre a bebida
Saiba se a cerveja é a vilã da barriga e entenda a qualidade dos ingredientes, calorias e benefícios

Quando o cérebro sente prazer antes do gole

Só de saber que vai beber, o cérebro humano já começa a liberar dopamina, neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. É como se ele dissesse: “vem aí coisa boa”. Esse fenômeno é conhecido como expectativa de recompensa.

O mecanismo é o mesmo que acontece quando você ouve o apito do micro-ondas indicando comida pronta, recebe uma notificação no celular ou reconhece um som associado a algo prazeroso.

No caso da cerveja, o som da lata abrindo funciona como um estímulo condicionado. O cérebro aprendeu, ao longo do tempo, que aquele ruído anuncia relaxamento, socialização e satisfação.

O ‘pshhh’ que prepara o paladar ❄️

O impacto não é apenas emocional. O corpo também reage fisicamente ao som. Ao ouvir a abertura da lata ou o líquido sendo servido no copo, o organismo entra em estado de preparação.

Esse processo envolve:

  • ativação das glândulas salivares;
  • aumento da sensação de frescor;
  • alteração da percepção de “gelado”.

Mesmo antes do contato com a bebida, o cérebro já “avisa” o corpo sobre o que está por vir, tornando o primeiro gole ainda mais prazeroso.

image Por que o brinde antecipa a sensação de prazer ao beber. (Divulgação/Caribeña)

Do som ao brinde: o prazer é multisensorial 🥂

A experiência da cerveja não acontece em um único sentido. Ela envolve um ritual que ativa praticamente todos eles, especialmente no momento do brinde.

Veja como cada sentido participa:

  • Visão: observar a cor da bebida, a espuma e a efervescência, além do contato visual com quem está ao redor, criando conexão;
  • Audição: o “pshhh” da lata abrindo e o tilintar dos copos no brinde, que reforçam a celebração;
  • Olfato: sentir o aroma antes do gole, essencial para a percepção do sabor;
  • Tato: o contato com o copo gelado, o peso do vidro e a textura na mão;
  • Paladar: o momento final, quando o sabor completa a experiência.

O brinde, portanto, não é apenas um gesto social. Ele organiza os sentidos e antecipa o prazer coletivo.

O barulho da lata abrindo também não é só um som. É química. O cérebro associa esse ruído a momentos positivos como o fim do expediente, encontros com amigos, descanso e descontração.

Por isso, ele evoca:

  • nostalgia;
  • sensação de relaxamento;
  • felicidade imediata;
  • descompressão emocional.

Ao ouvi-lo, o cérebro já sabe que vem algo refrescante e recompensador pela frente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cerveja

cerveja caribeña

bebida alcoolica
Copo e Cozinha
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda