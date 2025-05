Por que cardeal sueco é favorável à lei sobre 'ecocídio' e está cotado para ser o novo papa

Visto pelo papa Francisco como um "modelo de liderança", o bispo de Estocolmo, Anders Arborelius, esteve à frente de um crescimento improvável do catolicismo na Suécia. Assim, ele é um dos cardeais com chance de ser escolhido no conclave iniciado nesta quarta-feira, 7.

Arborelius, de 75 anos, foi nomeado por Francisco em 2017 como o primeiro cardeal da Escandinávia e da Suécia, país de forte tradição secular, com altas taxas de ateísmo e maioria protestante entre as religiões.

O crescimento da igreja em seu bispado se deve principalmente à chegada de imigrantes praticantes da fé católica, o que exigiu o empréstimo e até a compra de algumas igrejas luteranas no país para acomodar novos fiéis.

Assim como o último papa, Arborelius costuma adotar uma postura de defesa dos direitos dos imigrantes, apontando o multiculturalismo crescente do país escandinavo.

Em entrevista ao jornal especializado norte-americano The National Catholic Register, ele afirmou que o caráter plural da Igreja Católica sueca e a "mensagem universal" do Evangelho mostram como diferentes nacionalidades podem conviver.

Outro ponto convergente do bispo de Estocolmo em relação a Francisco é a preocupação com a pauta ambiental. Seu interesse pelo tema vem desde a década de 1970, e ele já defendeu tornar crime internacional a destruição em larga escala do meio ambiente, chamada de "ecocídio".

Ele implementou ainda a restrição decretada pelo papa argentino à missa em latim, e diz não entender por que algumas pessoas desejam esse tipo de celebração, segundo o site especializado The College of Cardinals Report.

Santa Teresinha inspirou conversão

Arborelius nasceu na Suíça, mas cresceu na Suécia, país de origem de sua família. Foi luterano nominal até a adolescência, quando passou a se aproximar do catolicismo. Na juventude, a busca pela espiritualidade o levou à tradição da Ordem Carmelita, voltada à oração e à vida interior.

Impactado pela leitura da autobiografia de Teresa de Lisieux, a Santa Teresinha do Menino Jesus, converteu-se ao catolicismo aos 20 anos e decidiu se juntar à Ordem dos Carmelitas Descalços. Foi ordenado padre dez anos mais tarde, em 1979.

O cardeal estudou teologia e filosofia em Bruges e Roma, onde se formou na Pontifícia Faculdade Teológica Teresianum, e obteve um mestrado em línguas modernas pela Universidade de Lund. No trato pessoal, ele é descrito como afável e aberto ao diálogo. "É quase impossível encontrar alguém que desgoste de Arborelius", afirma o jornal especializado Crux.

O sueco é membro de vários dicastérios do Vaticano: para o Clero, Bispos, Igrejas Orientais, Promoção da Unidade Cristã e o Conselho para a Economia.

Um novo progressista?

Apesar do perfil semelhante a Francisco, tido como progressista, Arborelius se opõe a rótulos que levem à politização da Igreja Católica, considerada por ele como algo "muito perigoso", conforme o The College of Cardinals Report.

Ele também é apontado como mais conservador ou menos claro em suas posições sobre outros temas, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Para especialistas consultados pelo Estadão, é provável que o novo papa tenha um perfil mais moderado, mas não oposto ao de Francisco.

O cardeal arcebispo de São Paulo dom Odilo Scherer tem afirmado que o sucessor terá um perfil distinto. "O próximo papa não será uma xerox do papa Francisco", disse no último domingo, 4, no Vaticano. O cardeal brasileiro é um dos eleitores deste conclave e, no passado, já foi cotado para ser papa.