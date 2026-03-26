Polícia detém estudantes que invadiram prédio da Seduc em protesto contra a gestão Tarcísio

A Polícia Militar (PM) de São Paulo retirou, na madrugada desta quinta-feira, 26, os estudantes que invadiram o prédio da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), na Praça da República, centro da capital. Um total de 21 pessoas, entre adultos e menores, foram levadas para o 2º Distrito Policial, localizado no bairro do Bom Retiro, e liberadas após serem ouvidas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ninguém ficou ferido.

A Seduc ainda não havia se manifestou sobre o caso até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

O movimento era organizado pela União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Segundo a SSP, no momento em que os militares chegaram ao local, "houve tentativas de negociação para a desocupação, sem sucesso".

Num dos vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver a presidente da Seduc, Julia Monteiro, sendo puxada pelo braço. Em outro registro, os adolescentes afirmam que gás de pimenta está sendo jogado no grupo. Em outra imagem, os estudantes aparecem sentados enquanto um policial diz que "vai sair um de cada vez".

O protesto é contra uma série de medidas da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do secretário Renato Feder, chefe da pasta, para a educação paulista. A Seduc afirma que membros da secretaria tentam conversar com os estudantes, mas que o grupo não estaria disposto ao diálogo.