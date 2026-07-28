Pesquisa revela que consumo de alimentos ultraprocessados pelo pai pode influenciar no peso do bebê

Salgadinhos de pacote, biscoitos recheados e refrigerantes estão entre as comidas que podem alterar características físicas dos recém-nascidos

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é apenas a alimentação das mães que pode interferir nas características físicas do bebê, mas tudo o que o pai come antes da gestação também pode influenciar no peso e nas medidas corporais do recém-nascido. Essa descoberta foi realizada por meio de um estudo com 43 pais, mães e bebês atendidos na rede pública de saúde de Ribeirão Preto, em São Paulo.

Segundo os pesquisadores, o consumo de ultraprocessados impacta negativamente na formação dos espermatozoides, ou seja, esse processo é feito antes da gestação do bebê. Logo, teve-se como resultados que comidas como salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, refeições do tipo fast food, bebidas energéticas e refrigerantes estão entre as comidas que podem alterar características físicas dos recém-nascidos.

De acordo com Daniela Sartorelli, professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), o assunto é pouco abordado pelos pesquisadores. “A alimentação e a saúde materna antes, durante e após o nascimento do bebê sempre receberam atenção, mas pouco se fala sobre o papel da alimentação paterna. Nosso estudo mostra que ela também importa muito para a saúde do bebê”, disse em entrevista à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

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O consumo de alimentos ricos em aditivos, açúcares, gorduras e sódio gera um processo de inflamação que é repassado aos recém-nascidos. “Dietas ricas em alimentos ultraprocessados podem gerar um ambiente pró-inflamatório no organismo, afetando a qualidade dos espermatozoides e modificando a expressão de genes que serão transmitidos ao bebê”, explicou a coautora do estudo, Mariana Rinaldi Carvalho, segundo a Agência Fapesp.

“Embora o estudo não tenha encontrado aumento da adiposidade total, apenas o acúmulo de gordura em regiões do corpo do bebê, os resultados sugerem que a qualidade da alimentação paterna também pode influenciar o desenvolvimento fetal. Isso é importante, pois os ultraprocessados representaram 30% da energia total consumida pelos pais que tiveram sua dieta analisada nas pesquisas”, complementou Daniela Sartorelli.