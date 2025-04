Peru: emenda à lei florestal gera temores de destruição da Amazônia

Uma recente emenda à Lei de Florestas e Vida Selvagem do Peru está sofrendo forte reação de grupos ambientais e indígenas, os quais alertam que ela pode acelerar o desmatamento na floresta amazônica sob o pretexto de desenvolvimento econômico.

A emenda elimina a exigência de que os proprietários de terras ou empresas obtenham autorização do Estado antes de converter terras florestais em outros usos. Os críticos dizem que a mudança poderia legitimar anos de desmatamento ilegal.

"Para nós, isso é gravemente preocupante", disse Alvaro Masquez Salvador, advogado do programa de Povos Indígenas do Instituto de Defesa Legal do Peru.

Masquez acrescentou que a reforma estabelece um precedente para "privatizar efetivamente" a terra que a constituição do Peru define como patrimônio nacional. "As florestas não são propriedade privada - elas pertencem à nação".

Os defensores da emenda, promulgada em março, dizem que ela estabilizará o setor agrícola peruano e proporcionará aos agricultores maior segurança jurídica.