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Para que serve colocar sal grosso na esponja? Entenda o truque

Ingrediente simples ajuda na limpeza da louça, reduz odores e pode aumentar a durabilidade da esponja

Hannah Franco
fonte

Para que serve usar sal grosso na esponja? Veja como ajuda na limpeza (Gerada por IA)

Colocar sal grosso na esponja de cozinha é um truque doméstico que tem ganhado popularidade por ajudar na limpeza da louça de forma prática. O ingrediente, comum nas cozinhas, pode potencializar a remoção de sujeiras e ainda contribuir para reduzir odores e o acúmulo de resíduos.

O uso é simples: ao aplicar uma pequena quantidade de sal grosso na esponja úmida, o produto atua como um reforço na limpeza, especialmente em utensílios com gordura ou restos de alimentos mais difíceis de remover. Além disso, o método é apontado como uma alternativa para diminuir o uso excessivo de produtos químicos no dia a dia.

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Como o sal grosso ajuda na limpeza da louça

O sal grosso funciona como um abrasivo natural. Isso significa que ele auxilia na remoção de sujeiras mais resistentes sem a necessidade de esfregar com muita força ou recorrer a produtos mais agressivos.

Outro ponto é que o ingrediente também pode ajudar a reduzir a proliferação de bactérias, situação comum em esponjas de cozinha que ficam úmidas por longos períodos.

Benefícios de usar sal grosso na esponja

O uso frequente pode trazer vantagens práticas no dia a dia. Entre os principais benefícios estão:

  • Redução de odores: ajuda a neutralizar cheiros acumulados na esponja;
  • Maior durabilidade: contribui para diminuir o acúmulo de sujeira e o desgaste do material;
  • Menor uso de detergente: a ação abrasiva permite economizar produto na limpeza;
  • Eficiência na remoção de gordura: facilita a limpeza de panelas e superfícies engorduradas.

Como usar sal grosso na esponja corretamente

Para aplicar o truque de forma adequada, alguns passos simples podem ser seguidos:

  • Molhe a esponja normalmente;
  • Aplique uma pequena quantidade de sal grosso na parte áspera;
  • Adicione detergente, se necessário;
  • Esfregue a superfície desejada;
  • Enxágue bem após o uso.

Outra opção é deixar a esponja de molho em água com sal por alguns minutos ao final do dia, como forma de manter a higiene.

Quando evitar o uso do sal grosso

Apesar dos benefícios, o uso do sal grosso não é indicado para todos os materiais. Em alguns casos, pode causar danos. Evite utilizar em:

  • Utensílios antiaderentes;
  • Vidros delicados;
  • Superfícies polidas.

Nessas situações, o ideal é optar por métodos de limpeza mais suaves para preservar os objetos.

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