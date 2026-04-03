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Papa pede fim da guerra no Oriente Médio antes da Páscoa

Está será a primeira Páscoa de Leão XIV como líder da Igreja Católica, já que ele iniciou o seu pontificado em maio do ano passado, após a morte do papa Francisco, que ocorreu em abril.

Estadão Conteúdo
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Papa Leão XIV durante aceno aos fiéis no Vaticano. (Foto: Reprodução)

O papa Leão XIV disse ter esperança de que a guerra no Oriente Médio seja encerrada antes da Páscoa, que será celebrada no domingo, dia 5. O pontífice, nascido nos Estados Unidos, pediu que os líderes mundiais busquem o diálogo para que "a paz, especialmente na Páscoa, possa reinar em nossos corações".

Está será a primeira Páscoa de Leão XIV como líder da Igreja Católica, já que ele iniciou o seu pontificado em maio do ano passado, após a morte do papa Francisco, que ocorreu em abril.

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Em entrevista à Rádio Eldorado, o sociólogo Francisco Borba Neto, estudioso das relações entre religião, cultura e política, disse que o fim das guerras tem sido o principal foco de atuação do papa.

Segundo ele, uma sinalização clara dessa postura foi a escolha do Líbano e da Turquia como destinos da primeira viagem internacional de Leão XIV, entre novembro e dezembro de 2025. "Foi uma tentativa de fortalecer forças políticas que estão interessadas na paz", ponderou.

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IGREJA CATÓLICA

PAPA LEÃO XIV

PÁSCOA

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