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O que significa o carimbo na carne? Veja para que ele serve e se deve ser retirado

O selo é aplicado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária

Gabrielle Borges
fonte

O procedimento de identificação faz parte de um controle obrigatório em frigoríficos e estabelecimentos autorizados (Reprodução)

Quem costuma comprar carne suína no açougue ou em supermercados já deve ter notado uma marca de tinta estampada sobre a peça. A presença desse carimbo, no entanto, ainda gera dúvidas entre consumidores sobre sua segurança e se a parte marcada deve ser descartada antes do preparo.

O selo é aplicado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, e tem como objetivo garantir que o produto passou por fiscalização sanitária e está apto para o consumo.

Qual a função do selo na carne?

De acordo com especialistas em segurança alimentar, o carimbo funciona como uma certificação oficial de que a carne foi inspecionada dentro dos padrões exigidos pela legislação brasileira, assegurando que o alimento não oferece riscos à saúde do consumidor.

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A principal preocupação de quem compra o produto costuma estar relacionada à tinta utilizada na marcação. No entanto, essa substância não é tóxica e é formulada justamente para contato direto com alimentos. Em geral, a composição da tinta inclui corantes de origem vegetal, álcool de cereais e glicerina, ingredientes considerados seguros e aprovados para uso em processos de inspeção sanitária.

É necessário retirar ou limpar o selo?

Não, não há necessidade de retirar a parte carimbada antes do preparo ou do consumo da carne suína. A marca não altera o sabor, nem representa risco à saúde quando o alimento é cozido ou assado normalmente.

O procedimento de identificação faz parte de um controle obrigatório em frigoríficos e estabelecimentos autorizados, servindo como uma garantia adicional de qualidade e procedência do produto que chega à mesa do consumidor.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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