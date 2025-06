O que se sabe sobre adolescente que matou pais e irmão após ser impedido de visitar a namorada

Um adolescente de 14 anos matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos no sábado (21), em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna (RJ), utilizando um revólver que o pai escondia embaixo da cama. Ele esperou que a família dormisse para cometer os assassinatos e, em seguida, escondeu os corpos na cisterna da casa. A seguir, o que se sabe sobre o caso:

Por que o adolescente matou a família?

Segundo a Polícia Civil, o adolescente afirmou que cometeu os assassinatos porque os pais não apoiavam seu namoro virtual com uma adolescente de 15 anos que mora em Mato Grosso. Eles se conheceram por meio de jogos online e iniciaram um relacionamento à distância. Ao pedir para viajar até o estado da namorada, o jovem teve o pedido negado pelos pais.

O que ele planejava fazer depois do crime?

De acordo com a investigação, o adolescente pretendia sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do pai, no valor de R$ 33 mil, e usar o dinheiro para realizar a viagem. Ele chegou a pesquisar na internet como sacar o FGTS de uma pessoa morta e como falsificar uma autorização de viagem interestadual para ônibus.

VEJA MAIS

O que disse aos familiares após o crime?

No domingo (22), parentes perceberam o desaparecimento da família e questionaram o adolescente, que alegou que os pais haviam saído para levar o irmão ao hospital após ele supostamente engolir cacos de vidro. Como os pais não retornaram e não havia registros da entrada deles em hospitais da região, os familiares acionaram a polícia.

Como a polícia descobriu o crime?

Na quarta-feira (25), agentes fizeram uma perícia na casa e encontraram manchas de sangue na cama do casal, roupas ensanguentadas e os celulares dos pais dentro de uma bolsa. Um forte odor levou os policiais até a cisterna, onde os corpos foram encontrados.

Qual foi a reação do adolescente?

Segundo os investigadores, o jovem demonstrou frieza ao confessar o crime. Ele detalhou a motivação e afirmou que “faria tudo de novo”. O adolescente foi apreendido e está à disposição da Justiça.

A namorada virtual será responsabilizada?

A polícia ainda investiga se a adolescente, moradora de Água Boa (MT), teve algum envolvimento no crime. Caso fique comprovado que ela participou virtualmente — instigando, incentivando ou dando sugestões — ela também poderá ser responsabilizada. Até o momento da publicação, ela ainda não havia prestado depoimento oficial.

Há outra hipótese para o crime?

A Polícia Civil não descarta que o motivo principal tenha sido o interesse no dinheiro acumulado pelo pai no FGTS, e não apenas a proibição do namoro.

Quais acusações o adolescente deve enfrentar?

Ele deverá responder por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver.