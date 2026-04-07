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O que são as ‘novelas de frutas’? Entenda o fenômeno viral e saiba onde assistir

Séries acumulam milhões de visualizações, impulsionadas pelo compartilhamento e pela curiosidade do público.

Gabrielle Borges
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As produções seguem um padrão semelhante: microdramas roteirizados em vídeos curtos (Reprodução)

Abacates que traem e morangos que são traídos? Pode parecer inusitado, mas "Moranguete" e "Abacatudo" se tornaram um dos casais mais comentados do TikTok brasileiro em 2026. Ele, representado por um abacate; ela, por um morango, protagonizam histórias dramáticas criadas com o uso de inteligência artificial (IA).

As chamadas “novelas de frutas” têm conquistado milhões de visualizações ao apostar em enredos repletos de traições, conflitos e reviravoltas; elementos típicos dos clássicos folhetins da TV aberta, agora adaptados ao universo digital. Saiba mais a seguir.

Como funcionam as "novelas de frutas"?

Nesse universo inusitado, frutas ganham rosto, voz e personalidade para protagonizar histórias que remetem aos clássicos das novelas. As tramas giram, em geral, em torno de romances conturbados, conflitos familiares e reviravoltas inesperadas, apresentadas em vídeos curtos pensados para o consumo rápido no celular.

Apesar da estrutura simples e, muitas vezes, repetitiva, o formato se mostra eficiente para engajar o público. Os episódios costumam ter entre dois e quatro minutos e são divididos em sequências publicadas em série. Quase sempre, os capítulos terminam em suspense, estratégia que mantém o interesse e estimula a audiência a acompanhar os desdobramentos.

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Formato que chama atenção

As produções seguem um padrão semelhante: microdramas roteirizados em vídeos curtos, pensados para o consumo ágil nas redes sociais. A estética é simples, por vezes até caótica, com mudanças bruscas de aparência dos personagens, cortes rápidos e enredos que nem sempre seguem uma lógica linear.

Mesmo com críticas, o formato registra alto engajamento. Em poucos dias, muitas dessas séries acumulam milhões de visualizações, impulsionadas pelo compartilhamento e pela curiosidade do público.

Um dos exemplos que ajudaram a impulsionar a tendência foi “Fruit Love Island”, inspirado no reality show “Love Island”. Em pouco mais de uma semana, o perfil responsável pela produção reuniu milhões de seguidores, evidenciando o forte potencial de viralização desse tipo de conteúdo.

Como e onde assistir às "novelas de frutas"?

As novelas de frutas estão disponíveis principalmente no TikTok, em perfis dedicados a esse tipo de narrativa. Os episódios são publicados em sequência, geralmente identificados como “parte 1”, “parte 2” e assim por diante, facilitando que o público acompanhe toda a história.

Alguns dos perfis mais populares que produzem esse conteúdo são:

  • cinema.iaoficial
  • cineia.ofc
  • frutinhas.ia12
  • noveladasfrutass1
  • historiasdivinhas.ofc
  • ia.frutas
  • iafrutas_falantes

Para assistir, basta acessar o perfil desejado e navegar pelos vídeos. As histórias são divididas em capítulos curtos, organizados em sequência na própria página.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

 

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