O que é o 'saquinho' de sílica? Conheça seis utilidades para o dia a dia

Muitas pessoas já se depararam com um "saquinho" de sílica na vida. É comum eles estarem presentes em diversas embalagens, desde caixas de sapatos, aparelhos eletrônicos, como notebooks e computadores e outros produtos. Eles podem ter diversas funções, mas são comumente usados para reter umidade.

Já viu um saco menor que a palma da mão com algumas frases escritas, como "Jogue Fora" ("Throw Away") e "Não Coma" ("Do Not Eat")? Estes saquinhos têm funções que boa parte das pessoas desconhecem. Por isso, eles são jogados fora, apesar de terem muitas utilidades no dia a dia. O dióxido de silício, mais conhecido como sílica, está presente em graxas, tintas e alguns cosméticos. Já o gel pode ter outras destinações e ajudar na conservação de objetos do cotidiano.

Para que serve o gel de sílica?

Muito mais que apenas livrar sapatos e eletrônicos da umidade, o saquinho de sílica tem um potencial escondido que merece ser revelado. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi bastante utilizado para preservar o armamento, já que tem uma alta capacidade de absorção.

1. Retirar água de celular molhado

Esta é uma das principais funções do saquinho de sílica. Não serve apenas para celulares, mas como para eletrônicos, em geral. Na correria do dia a dia, é comum o celular cair na pia do banheiro, o fone de ouvido escorregar para a pia enquanto lava a louça ou a caixinha de som cair na piscina. Quando isso acontecer, é possível colocar o objeto dentro de um pote com vários saquinhos de sílica por algumas horas.

O gel de sílica tem como função acelerar a retirada de água dos eletrônicos, ajudando na secagem dos aparelhos. Isto ajuda até a evitar danos permanentes.

2. Manter sementes e flores secas

Hoje em dia, muitas pessoas buscam ter uma casa mais verde e orgânica. Esta dica é para quem gosta de cultivar plantas ou fazer arranjos com flores secas. A sílica auxilia a preservar sementes e evita que as flores fiquem numa tonalidade escura ou mofem.

Neste caso, o saquinho de sílica retém a umidade excessiva do ambiente, então ajuda a conservar sementes e flores.

3. Conservar o brilho da prata

Pensando em deixar adereços de prata guardados? Então é melhor ter um saquinho de sílica ao lado. Isto porque anéis e colares de prata podem ser beneficiados. A sílica impede a oxidação, fazendo com que o brilho original seja conservado nestas joias.

Desta forma, não é preciso polir a prata sempre que for usá-la.

4. Acaba com mofo em livros

Apesar de muita gente ter aderido aos livros digitais, ainda tem que goste de colecionar livros físicos. Para que eles não fiquem com mofo e acabem estragando, coloque um saquinho de sílica na estante e entre algumas páginas, principalmente de livros mais antigos.

Desta forma, o gel de sílica vai absorver a umidade e evitar que as páginas envelheçam e fiquem com "cheiro de mofo".

5. Proteger lentes de câmera e fotografias

Os amantes por fotografia podem ficar tranquilos que o saquinho de sílica podem auxiliar no combate ao mofo em lentes e ajuda a preservar as fotos. Isso acontece porque o gel tem uma alta capacidade de absorver a umidade, que é prejudicial para as câmeras e as fotos, evitando que fiquem com fungos.

Assim, é uma boa opção colocar alguns saquinhos de sílica na bolsa da câmera e nos locais em que os álbuns de fotografia estão guardados. Isso pode evitar um problema caro para resolver.

6. Prolongar a vida útil das lâminas de barbear

A depilação com lâmina faz parte do dia a dia de muita gente. Pessoas com barba costumam fazer a barba pelo menos uma vez por semana. Quando as lâminas são utilizadas, elas costumam reter umidade, já que ficam em contato direto com a água. Mesmo enxugando com algum tipo de papel ou toalha, elas continuam com certa gotículas.

Assim, basta colocar um saquinho de gel de sílica ao lado para que o processo seja feito. Desta forma, pronloga a vida útil da lâmina.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)