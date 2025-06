O que é respiração consciente? Aprenda e pratique no dia a dia

Respirar é um ato natural, constante e essencial à vida — acontece o tempo todo, mesmo sem notarmos. Justamente por ser automático, muitas vezes esquecemos da importância que esse processo tem para a nossa saúde física e emocional.

É aí que entra a prática da respiração consciente, também conhecida como mindfulness breathing. Trata-se de um exercício simples, mas eficaz, que propõe exatamente o oposto da distração: observar a respiração com atenção plena, sem a intenção de controlá-la ou alterá-la. Apenas sentir o ar entrando e saindo do corpo, momento a momento.

VEJA MAIS

Apesar de parecer algo banal, essa técnica tem efeito comprovado na redução do estresse, no controle da ansiedade, no equilíbrio emocional e até na melhora da concentração. É uma ferramenta poderosa para manter o foco e o bem-estar, mesmo em meio à correria do dia a dia.

O cientista do movimento e preparador físico Rodrigo Perez, autor do livro A Arte da Longevidade, defende a prática como um dos recursos mais eficazes para o desempenho físico e mental. “Quando você se conecta com a sua respiração, consegue acessar estados de foco profundo e controlar melhor as reações do corpo ao estresse”, explica.

Como praticar a respiração consciente

A seguir, um passo a passo simples para começar a incluir a respiração consciente na sua rotina:

Encontre uma posição confortável – Sente-se com a coluna ereta, mantendo os ombros soltos e o rosto relaxado.

Apoie as mãos sobre o abdômen – Isso ajuda a perceber o movimento respiratório de forma mais clara.

Respire naturalmente – Em seguida, inspire contando até quatro e expire contando até oito, sempre respeitando o seu ritmo. Repare como o abdômen se expande ao inspirar e se retrai ao expirar.

Apenas observe – Após algumas repetições, retorne à respiração natural e fique apenas observando como seu corpo se sente por um minuto.

Aceite os pensamentos – É normal que a mente se distraia durante a prática. A recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) é que você apenas reconheça esses pensamentos sem julgamento, e gentilmente traga o foco de volta à respiração.