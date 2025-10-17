Capa Jornal Amazônia
O que é Mankeeping? Termo viralizou no TikTok sobre as mulheres héteros

Essa condição pode gerar diversos efeitos, como ansiedade generalizada, estresse crônico e até depressão

Victoria Rodrigues
fonte

Mulheres que vivem a condição costumam não perceber no dia a dia. (Foto: Freepik)

Há alguns séculos, as mulheres heterossexuais começaram a assumir algumas responsabilidades com os homens, como lembrá-los de ir às consultas médicas, ouvir desabafos, e, principalmente, inspirá-los a abrirem os seus corações. Mas o que era para ser apenas uma ajuda com os pais, irmãos e companheiros, acabou se transformando em uma rotina frustrante, em que muitas vezes elas acabam vivendo o conceito de “Mankeeping”.

O que significa o termo “Mankeeping”?

A definição de “Mankeeping” vem de uma junção entre as palavras em inglês "man" (homem) e "keeping" (manutenção), e foi criada pelos pesquisadores Angelica Ferrara e Dylan Vergara, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Esse termo significa uma sobrecarga emocional que recai sobre algumas mulheres em relações heterossexuais, já que elas se esforçam tanto para manter os homens satisfeitos. 

De acordo com Daniela Martins, psicóloga, doutora em sociologia e professora de psicologia da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), a condição de “Mankeeping” é confundida com algo natural do cotidiano, que muitas ainda não percebem. "O Mankeeping é resultado de uma força, aparentemente invisível, que leva as mulheres, como se natural fosse, para o papel de cuidadoras, enquanto os homens aparecem como incapazes de cuidar do outro e até de si mesmos", explica Daniela.

Quais são os efeitos da condição?

A longo prazo, o “Mankeeping” pode causar diversos efeitos do ponto de vista clínico, como ansiedade generalizada, estresse crônico, insônia e até mesmo depressão. Em casos mais graves, essa sobrecarga emocional, se for somada a fatores de violência psicológica ou social, os riscos de isolamento e adoecimento mental aumentam ainda mais, em razão do desgaste nas relações cotidianas.

“Esses gatilhos internos podem parecer escolhas, mas são resultado da força com que padrões de gênero atravessam gerações e definem subjetividades, levando a mulher à sobrecarga emocional, mesmo quando não deseja ou já está em níveis críticos de exaustão”, finaliza a psicóloga Daniela Martins.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web em Oliberal.com)

.
