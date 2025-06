O que é assexualidade? Entenda a identidade sexual do Poliana, de Vale Tudo

Recentemente na novela Vale Tudo, o personagem Poliana (Matheus Nachtergaele), descobriu ser assexual, uma das identidades sexuais representadas na sigla LGBTQIAPN+. Mas, afinal, o que é essa sexualidade?

A assexualidade ainda é um tema pouco compreendido, cercado de mitos e preconceitos. Muitas pessoas nunca ouviram falar ou não sabem exatamente o que significa ser assexual. Dessa maneira, o OLiberal.com explica sobre o que é esse tipo de sexualidade. Saiba mais a seguir:

O que é Assexualidade?

A assexualidade é uma orientação sexual caracterizada pela ausência de atração sexual por outras pessoas. Isso não significa, necessariamente, que a pessoa assexual não tenha relacionamentos, não sinta amor ou não deseje intimidade, mas apenas que a atração sexual não está presente da mesma forma que em outras orientações.

É importante ressaltar que a assexualidade não é celibato, repressão ou disfunção sexual. É uma identidade legítima, como ser heterossexual, homossexual, bissexual ou as demais dentro da sigla LGBTQIAPN+

Tipos de Assexualidade

A comunidade assexual é diversa e existem diferentes formas de vivenciar a assexualidade. Segundo a Asexuality Visibility and Education Network (Aven) a divisão básica é constituída por:

1. Assexual Estrito (Ace Puro)

É a identidade mais conhecida. Pessoas assexuais estritas não sentem atração sexual por ninguém, independentemente do gênero, aparência ou conexão emocional. Isso não significa falta de libido (vontade de ter relações), mas sim ausência de atração sexual direcionada a alguém.

2. Gray-Asexual (Cinza-Assexual)

Também chamadas de graysexual, são pessoas que sentem atração sexual muito raramente ou apenas em situações muito específicas e incomuns, ou com intensidade muito fraca.

Essa identidade fica “na fronteira” entre a assexualidade e a sexualidade tradicional. É uma forma de expressar que a atração sexual pode existir, mas não é comum ou previsível.

3. Demissexual

Pessoas demissexuais só sentem atração sexual após estabelecer um forte vínculo emocional com alguém. Esse vínculo costuma ser profundo, íntimo e baseado em confiança e conexão. A demissexualidade é uma das identidades mais faladas dentro do espectro ace porque mostra que a sexualidade pode depender fortemente do contexto emocional.

4. Assexual fluido

O assexual fluido é a pessoa cujos desejos sexuais flutuam ocasionalmente. Ora se sente como o demissexual, ora como o grayssexual.

5. Frayssexual

O frayssexual sente atração física somente quando não existe nenhum vínculo afetivo com a outra pessoa.

6. Cupiossexual

A pessoa cupiossexual não sente atração física por outra pessoa, mas tem desejo sexual e vontade de ter uma vida sexualmente ativa.

Assexualidade e Relacionamentos

Pessoas assexuais podem se relacionar romanticamente. Algumas se identificam como:

Arromânticas: não sentem atração romântica.

não sentem atração romântica. Heterorromânticas, homorromânticas, biromânticas, etc.: sentem atração romântica por gêneros específicos, mas não sexual.

É possível que uma pessoa assexual esteja em um namoro, casamento ou outra forma de parceria afetiva, com ou sem sexo, dependendo dos limites e desejos de cada um.

Por que é importante falar sobre a assexualidade?

A visibilidade da assexualidade ajuda a combater o preconceito, promove o respeito à diversidade e permite que mais pessoas se reconheçam e se sintam acolhidas. Além disso, entender a assexualidade contribui para criar relacionamentos mais saudáveis, honestos e respeitosos dentro e fora da comunidade LGBTQIAPN+.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)