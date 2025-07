O que é a Elevação do Rio Grande? Brasil reivindica ilha há mais de 20 anos; entenda o motivo

Desde o ano de 2004, o Brasil vem buscando o direito de explorar legalmente uma ilha submersa localizada no Atlântico Sul, entre 1.200 e 1.500 km da costa brasileira. Com aproximadamente o tamanho da Espanha, com 500 mil km² de área total, é conhecida como Elevação do Rio Grande (ERG).

A área é conhecida por ser rica em minérios essenciais para a indústria tecnológica e para o desenvolvimento de fontes de energia mais sustentáveis em escala global. A ERG é, na verdade, um microcontinente formado a partir da placa tectônica de Gondwana, há cerca de 120 milhões de anos.

A área possui toneladas de minérios diversos, como: cobalto, titânio, cério, níquel, platina, manganês, fósforo, tálio, telúrio, zircônio, tungstênio, bismuto e molibdênio, frequentemente utilizados em equipamentos tecnológicos voltados à energia verde. Essa é a principal razão do interesse brasileiro em explorar a ilha de forma legal.

Em dezembro de 2018, o Estado Brasileiro submeteu à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) da ONU uma proposta revisada para explorar a região. O processo ainda está em atualização e enquanto o parecer final não é emitido, a Elevação do Rio Grande permanece sob jurisdição nacional brasileira.

Se aceito o pedido, o Brasil terá permissão para explorar comercialmente a região; porém, não suas águas, que continuariam sendo consideradas ' internacionais' e de livre circulação.

Para os especialistas, a exploração reduziria a "dependência de importações brasileiras, particularmente da China". Nesse cenário, o Brasil poderia atrair investimentos públicos e privados para o desenvolvimento e fortalecimento de uma indústria de mineração submarina nacional.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva,editor web de OLiberal.com.)