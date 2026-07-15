Nubank está fora do ar? Usuários relatam instabilidade e falhas no Pix nesta quarta-feira (15)

Clientes do Nubank enfrentaram dificuldades para realizar transações pelo aplicativo na noite desta quarta-feira (15). As principais reclamações envolvem falhas no sistema Pix, com usuários relatando erros ao tentar fazer transferências e pagamentos.
A instabilidade começou no fim da tarde e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. O site Downdetector, que monitora falhas em serviços digitais, registrou milhares de notificações de problemas relacionados ao banco.
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Entre os relatos dos clientes estão dificuldades para concluir transferências via Pix, mensagens de erro durante as operações e problemas de acesso ao aplicativo. Alguns usuários informaram que conseguiam entrar na conta, mas não finalizavam os pagamentos.
Em nota, o Nubank informou na quinta-feira (16) que "houve uma instabilidade temporária no Pix, já integralmente solucionada".