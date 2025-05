Além de “A viagem": relembre outras novelas que falam sobre reencarnação e o mundo espiritual

As telenovelas geralmente são caracterizadas pela exploração de diversos assuntos que estão atrelados ao mundo real, alguns vão além dos cenários concretos e até tratam questões relacionadas ao espiritismo. Um bom exemplo desse tema inserido na teledramaturgia é a novela “Alma Gêmea”, que retratou a vida eterna de um casal que reencarnou em outra vida para continuar o que tragicamente havia terminado há 20 anos.

Os atores Priscila Fantin e Eduardo Moscovis viveram um par romântico em "Alma Gêmea". (Foto: Reprodução)

A novela “Alma Gêmea” foi exibida pela TV Globo no período de 20 de junho de 2005 a 10 de março de 2006, e a trama gira em torno do amor verdadeiro e da ideia de que almas gêmeas estão sempre destinadas a se reencontrar em outras vidas. Mas o curioso é que, assim como essa, outras produções novelísticas também retrataram casos que envolveram a espiritualidade. Confira quais foram elas:

Novelas sobre espiritismo da TV Globo:

Sétimo Sentido

A obra "Sétimo Sentido" foi protagonizada pela atriz Regina Duarte. (Foto: Reprodução)

A novela “Sétimo Sentido” (1982), da autora Janete Clair, apresenta a história da personagem principal Luana Camará, uma mulher paranormal que retorna ao Brasil possuída pelo espírito de uma atriz italiana falecida, a Priscila Capricce. Diante desse contexto dramático, a trama foi aclamada pelo público por explorar a transformação de Luana e seu envolvimento amoroso com seu parceiro Rudy.

A Viagem

Ao todo, a novela "A Viagem" teve 167 capítulos. (Foto: Reprodução)

A telenovela “A Viagem” (1994) narra a história do protagonista Alexandre, um homem inquieto que busca vingança após sua morte. Com todo o seu sucesso, essa produção é considerada uma das obras mais fiéis à doutrina de Alan Kardec, porque aborda temas como a reencarnação e a espera pelo cumprimento da justiça divina.

Espelho da Vida

A telenovela "Espelho da Vida" misturou amor, drama e espiritismo. (Foto: Reprodução)

A novela “Espelho da Vida” foi escrita por Elizabeth Jhin e estreou no ano de 2018 na TV Globo. Na época, a obra se destacou por sua abordagem fiel ao espiritismo e, por meio dele, a autora buscou transmitir lições sobre a passagem do tempo e as consequências das ações pessoais que perpassam os séculos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)