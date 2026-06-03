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Noivo morre em acidente de helicóptero poucas horas após o casamento; saiba mais

Após a festa, o casal embarcou em um helicóptero com destino a uma viagem pré- lua de mel

Gabrielle Borges
fonte

Dave Fiji e Jesni Fiji haviam acabado de oficializar a união (Reprodução/Facebook)

Um acidente de helicóptero ocorrido poucas horas após uma cerimônia de casamento terminou em tragédia na Geórgia, nos Estados Unidos. O noivo e o piloto da aeronave morreram na queda, enquanto a noiva sobreviveu e permaneceu presa entre os destroços por cerca de seis horas até ser resgatada.

Dave Fiji e Jesni Fiji haviam acabado de oficializar a união durante uma celebração realizada em Dawsonville, na noite da última sexta-feira (29). Após a festa, o casal embarcou em um helicóptero com destino a um aeroporto da região. O plano era seguir para Atlanta, onde passariam a primeira noite como casados antes do início da lua de mel.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa norte-americana, a aeronave caiu poucos minutos após a decolagem em uma área de vegetação densa nas proximidades do local onde ocorreu o casamento. Dave Fiji e o piloto, identificado como Nikhil Nargundkar, não resistiram aos ferimentos. Jesni foi a única ocupante a sobreviver ao acidente.

Noivo possuía licença de piloto

O pai do noivo, George Fiji, afirmou que o filho, que também possuía licença de piloto, havia demonstrado preocupação com as condições climáticas antes da viagem. No momento da decolagem, a região registrava chuva intensa e visibilidade reduzida.

Segundo relato de George à emissora local WSB-TV, Dave teria alertado o piloto sobre os riscos de voar em meio às condições meteorológicas adversas. “Ele disse que a visibilidade era praticamente zero e que, em situações assim, normalmente não se voa”, relatou.

Ainda conforme a família, Jesni contou que o piloto afirmou que realizaria o voo em uma altitude mais elevada. Pouco tempo depois da partida, porém, o helicóptero caiu.

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Noiva sobreviveu e ficou presa sob os destroços

Após o impacto, Jesni recuperou a consciência em meio aos destroços da aeronave e percebeu que o marido havia morrido no local. A jovem permaneceu presa por aproximadamente seis horas até ser localizada pelas equipes de busca e resgate. As circunstâncias da queda seguem sob investigação das autoridades norte-americanas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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