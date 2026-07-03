Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Nem o repelente assusta mais? Estudo mostra que mosquito da dengue pode 'driblar' o cheiro

Pesquisa realizada em laboratório mostrou que o mosquito pode associar o cheiro do repelente à alimentação

Hannah Franco
fonte

Mosquito da dengue pode perder o medo do repelente, revela estudo (Foto/Reprodução/Sespa)

Um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Tours, na França, e da Virginia Tech, nos Estados Unidos, revelou que o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, pode modificar seu comportamento após ser exposto repetidamente ao cheiro de repelentes à base de DEET. A pesquisa levantou a hipótese de que o inseto é capaz de associar o odor do produto à obtenção de alimento.

O estudo, publicado na revista científica Journal of Experimental Biology, foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Tours, na França, em parceria com a Virginia Tech, nos Estados Unidos. Apesar dos resultados, os autores fazem um alerta: o repelente continua sendo uma das formas mais eficazes de proteção contra picadas.

VEJA MAIS

image Belém amplia uso de armadilhas contra mosquito da dengue e registra queda de mais de 70% nos casos
Tecnologia desenvolvida pela Fiocruz já ultrapassa 5 mil instalações em bairros prioritários e reforça ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya

image Veja o que se sabe sobre a suspensão temporária da vacina contra a dengue do Butantan
Segundo dados apresentados pela pasta, foram 42 reações registradas entre as 500 mil pessoas que receberam a vacina

Mosquitos mudaram de comportamento após os testes

Para chegar à conclusão, os pesquisadores utilizaram fêmeas do Aedes aegypti, únicas responsáveis pelas picadas em humanos, já que necessitam de sangue para o desenvolvimento dos ovos.

Durante os testes, os insetos recebiam uma refeição de sangue aquecido. Nos segundos finais, era liberado o odor do DEET. Após repetir esse processo algumas vezes, os cientistas avaliaram a reação dos mosquitos quando apenas o cheiro do repelente era apresentado, sem qualquer oferta de alimento.

O resultado chamou atenção: mais da metade dos insetos treinados tentou picar mesmo sem encontrar sangue disponível. Entre os mosquitos que não passaram pela mesma experiência, esse comportamento foi muito menos frequente.

Em outro experimento, os pesquisadores disponibilizaram duas opções de pouso: uma mão protegida com repelente e outra sem o produto. Os mosquitos condicionados passaram a demonstrar preferência pela mão com DEET, enquanto os demais continuaram evitando o cheiro.

Segundo os autores, o mesmo padrão foi observado quando a recompensa oferecida era uma solução de açúcar, indicando que o aprendizado não está relacionado apenas ao sangue.

O que explica esse comportamento?

De acordo com os pesquisadores, o mosquito não reage ao repelente de forma totalmente fixa. A experiência pode alterar a maneira como ele interpreta determinados odores quando esses aromas passam a ser associados repetidamente a uma recompensa.

Esse mecanismo pode ocorrer, por exemplo, quando uma pessoa utiliza um repelente cuja proteção já está chegando ao fim. Nessa situação, o cheiro ainda permanece perceptível para o mosquito, mas a concentração do princípio ativo pode não ser suficiente para impedir a picada. Se o inseto conseguir se alimentar nessas condições, poderá criar essa associação.

 

O que é o DEET?

O DEET (N,N-dietil-meta-toluamida) é um dos princípios ativos mais utilizados na fabricação de repelentes contra mosquitos. Diferentemente dos inseticidas, ele não mata o mosquito, mas interfere na capacidade do inseto de localizar as pessoas pelo cheiro e pelo calor do corpo, dificultando a aproximação e a picada.

Por sua eficácia comprovada, o DEET é recomendado por autoridades de saúde em diversos países como uma das principais formas de prevenção contra doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dengue

aedes aegypti

pesquisa

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda