Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

'Não percebemos arrependimento', diz delegado sobre reação de detidos por estupro coletivo

A declaração foi dada em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (5)

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

Nenhum dos cinco detidos pela Polícia Civil apontados como envolvidos no estupro coletivo contra duas crianças na comunidade de União de Vila Nova, na zona leste de São Paulo, demonstrou arrependimento pela violência praticada, segundo o delegado Júlio Geraldo, do 63º Distrito Policial, que está à frente do caso.

"Não sentimos qualquer espécie de remorso. Realmente, o que incomodou eles é o risco de ser punido, o medo das consequências. Mas nós não percebemos, em momento nenhum, arrependimento", afirmou o delegado.

A declaração foi dada em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 5, depois de a polícia ouvir o depoimento de Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, o único adulto do grupo. Ele fugiu para a Bahia depois do caso, mas foi localizado e trazido de volta para São Paulo.

No dia 21 de abril, Alessandro e outros quatro adolescentes atraíram duas crianças, de 7 e 10 anos, para a casa de um dos jovens e praticaram estupro coletivo contra as vítimas. Um vídeo foi gravado pelos agressores para registrar os abusos e, posteriormente, divulgado nas redes sociais.

No registro, é possível ver que as crianças choram e pedem, insistentemente, para os investigados interromperem as agressões. O secretário da Segurança Pública do Estado, Nico Gonçalves, chegou a dizer que não conseguiu ver as imagens até o final em razão da brutalidade.

"Na verdade", disse o delegado Júlio Geraldo, "o que a gente percebeu (nos depoimentos) é outra coisa: uma insensibilidade diante do sofrimento. Eles falam com muita tranquilidade, e o maior (de idade) também fala que (tudo) era uma zoeira. Foram atos de sadismo", definiu.

Ainda de acordo com Geraldo, o grupo todo confessou participação no crime. "Todos foram uníssonos, afirmaram igualmente que se reconheciam como autores daqueles atos que causaram tanta revolta."

Após o depoimento de Alessandro, a polícia o indiciou pelos crimes de estupro de vulnerável, divulgação de vídeo de pedofilia e corrupção de menores. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do indiciado nem dos demais envolvidos, adolescentes, que também foram apreendidos.

O maior de idade, conforme Geraldo, será encaminhado ao Instituto Médico Legal e transferido para o sistema prisional, onde ficará detido de forma temporária por 30 dias. Já os menores de idade terão as condutas analisadas pelo Juizado Especial da Infância e Juventude.

As investigações não estão concluídas, segundo o delegado, que não descartou a possibilidade de envolvimento de outras pessoas no caso. "Vamos aguardar a conclusão das investigações pra afirmar qualquer outra coisa. Não dá para a gente dizer nada nesse momento sob pena de atrapalhar as investigações."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estupro coletivo

crianças

SP

envolvidos

depoimento
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda