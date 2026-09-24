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Não conseguiu ingresso? Shein oferece desconto para compras online em Belém

Cupom dá 20% de desconto em compras pelo site e aplicativo; ação presencial segue até domingo (27)

Thaline Silva*
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A unidade de Belém é a primeira loja temporária da Shein na Região Norte (Divulgação/Shein/ Lorena Fadul)

A loja temporária da Shein em Belém começou a funcionar na quarta-feira (23) e permanece aberta até domingo (27), no Castanheira Shopping. Os ingressos para a visita ao espaço estão esgotados, mas a varejista disponibilizou um cupom para compras pelo site e aplicativo durante o período da ação.

O código SHEINBELEM garante 20% de desconto, limitado a R$ 200. A condição também é válida para consumidores que não conseguiram ingresso para visitar a loja física.

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O primeiro lote de ingressos será liberado nesta quinta-feira (17), às 12h.

Preços e descontos

A operação reúne itens de diferentes categorias, incluindo moda feminina e masculina, peças infantis, produtos para pets e acessórios. Segundo a empresa, os preços dos produtos disponíveis na loja física variam de R$ 13,99 a R$ 289,95, dependendo da categoria.

As compras realizadas no espaço têm 10% de desconto, sem valor mínimo. Para compras acima de R$ 399, o desconto sobe para 20%, com a oferta de um brinde. No site e no aplicativo, a condição promocional é aplicada por meio do cupom divulgado pela empresa.

Movimento na loja

A loja recebeu consumidores de Belém e de municípios da Região Metropolitana desde a abertura. A influenciadora Saray Nones, conhecida como Saray Cria, esteve entre os primeiros visitantes e destacou a variedade de peças. “Fiquei surpresa com a variedade das peças, especialmente com a curadoria de tendências vintage e românticas, que conversa muito com o estilo do público paraense. É muito diferente de comprar pela internet — poder ver de perto, sentir o material e experimentar as peças é único”, afirmou.

Já Diná Dias, mãe de Enzo, de 11 meses, procurava roupas infantis para o filho. Ela já havia separado um macacão e considerava comprar outras peças.“Quem sabe ele já vai para as festas com essa roupa nova”, disse.

Além das roupas femininas e masculinas, a loja reúne itens infantis, peças plus size, acessórios e produtos para pets. A seção infantil inclui roupas e acessórios para bebês e crianças, além de produtos licenciados de personagens.

Primeira loja temporária da Shein no Norte

A unidade de Belém é a primeira loja temporária da Shein na Região Norte. O espaço ocupa 779 metros quadrados no Castanheira Shopping e reúne mais de 12 mil itens, segundo a empresa.

A varejista informou que escolheu Belém para marcar a chegada da operação à região por fatores como a diversidade cultural da capital paraense e sua relação com moda e cultura.

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