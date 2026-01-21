Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Namorado de 'delegada do PCC' treinava adolescentes para cometer homicídios em Roraima

Ele também teria atuado no Pará. Ele era o "Geral da Disciplina", tendo a ordem final caso algum membro precisasse ser executado.

Estadão Conteúdo

Jardel Neto Pereira da Cruz, 28 anos, apontado como namorado da delegada Layla Lima Ayub, presa em São Paulo na última sexta-feira, 18, seria chefe do PCC em Roraima, segundo denúncia de 2021 do Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR). O documento também aponta que ele treinava adolescentes para cometer crimes, incluindo tortura. O Estadão busca contato com a defesa de Jadel Cruz. O espaço está aberto.

"Dedel", "Vrau Nelas" ou "Americano", como Jardel também é conhecido, teria como uma das principais atuações colocar menores de idade para punir outros membros da facção. Como exemplo, o líder regional mostraria como se bate na mão com um pedaço de pau, ainda de acordo com o documento.

VEJA MAIS

image Delegada presa por envolvimento com PCC de São Paulo defendeu membros no Pará
Layla Lima Ayub foi advogada de membros do PCC no Pará e tinha relacionamento amoroso com Jardel Neto, de 28 anos, liderança da facção na região Norte

image Ex-PM, delegada Layla Lima Ayub teria se infiltrado na Polícia Civil de SP a mando do PCC
Empossada dia 19 de dezembro, a delegada teria, dia 28, atuado de forma irregular como advogada com o objetivo de obter a soltura de um integrante da facção na cidade de Marabá

image Operação prende, em SP, delegada suspeita de ligação com o PCC e realiza buscas em Marabá, no Pará
Segundo a investigação, Layla Lima Ayub mantinha vínculo pessoal e profissional com integrantes daquela facção criminosa

A denúncia afirma que a posição dele era de "Geral da Disciplina", tendo a ordem final caso algum membro precisasse ser executado. Outro posto de "Dedel" seria o de "Geral do Estado", liderança de Roraima, "atuando ativamente no comércio de entorpecentes na cidade de Boa Vista", diz a denúncia. Isso incluiria a realização de atentados contra autoridades do Poder Judiciário, sistema penal e integrantes de forças de segurança.

"Execuções, atentados, quebras de decoro dentro da organização, tudo é passado pela disciplina onde é dada a sentença no caso", afirmou um profissional da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) ao MPRR na denúncia. O nome dele foi preservado.

Em 2021, Jardel estava em Boa Vista, em um lugar conhecido como "baixada caranã", quando uma equipe do FICCO passou a monitorá-lo - até o momento em que o grupo fez a abordagem e revista depois que "Dedel" fugiu para a própria residência, explicaram os agentes.

A informação da Polícia Judiciária nº 127/2021 revelou a participação de Jardel no PCC. A conclusão foi feita junta da corroboração de imagens existentes nas redes sociais, nas quais ele apresenta a simbologia da facção.

Conforme sentença da Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas (PROJUDI) da comarca de Boa Vista, Roraima, Jardel teria confessado a autoria do crime de integrar organização criminosa em depoimento prestado na delegacia: "declara ser companheiro da organização criminosa - PCC; que apoia a liderança regionais do PCC", consta.

O FICCO também apurou a existência de conversas apagadas com integrantes do PCC. "Os vulgos dos criminosos são de conhecimento deste Núcleo de Análise/DELEPAT, de acordo com as informações levantadas são integrantes ativos do PCC em Roraima", afirma a denúncia.

A investigação iniciada pela PF resultou na condenação de Jardel a oito anos de prisão por organização criminosa e tráfico de drogas. Ao entrar na residência do acusado, policiais encontraram 25g de maconha (naquele ano, podia ser considerado crime). Ao longo do processo, o MPRR reforçou as acusações.

Delegada

Conforme apurado pelo Blog do Fausto Macedo, Layla Lima Ayub, apontada como namorada de Jardel, foi presa na última sexta-feira, 18, no âmbito da Operação Serpens, deflagrada pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil de São Paulo e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com o Gaeco do Pará.

A investigação apura a atuação da delegada, recém-empossada, em favor da facção, incluindo possíveis vínculos pessoais e profissionais com integrantes do PCC. Durante a abordagem, os investigadores apreenderam dois celulares e, logo após a prisão, Layla entregou voluntariamente um terceiro chip.

Layla Lima Ayub será indiciada por quatro crimes: exercício irregular da profissão, integrar organização criminosa, falsidade ideológica e associação para o tráfico. Layla foi detida na zona Oeste da capital paulista.

Na cerimônia de posse como delegada no Palácio dos Bandeirantes, em 19 de dezembro, que contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Layla foi acompanhada por Jardel.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

delegada

PCC

namorado

RR

investigações
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda