Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Ex-PM, delegada Layla Lima Ayub teria se infiltrado na Polícia Civil de SP a mando do PCC

Empossada dia 19 de dezembro, a delegada teria, dia 28, atuado de forma irregular como advogada com o objetivo de obter a soltura de um integrante da facção na cidade de Marabá

Estadão Conteúdo
fonte

Segundo as investigações, a delegada Layla Lima Ayub mantinha vínculo pessoal e profissional com integrantes da facção criminosa (Reprodução | Redes Sociais)

Presa nesta sexta-feira, 16, em sua casa na zona oeste de São Paulo, a delegada Layla Lima Ayub é ex-policial militar do Espírito Santo e teria se infiltrado na Polícia Civil para atender aos interesses do crime organizado. A reportagem tenta contato com a defesa da delegada. Ela foi empossada no dia 19 de dezembro, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.

"De fato, se comprovado que o PCC arregimentou a investigada para passar em um concurso público de delegada de Polícia, sobretudo no Estado mais populoso e com o maior quadro de policiais do País, pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que, se já não nos tornamos um narcoestado, estamos a poucos passos disso", afirmou o juiz na decisão.

Segundo as investigações, no dia 28 de dezembro, já no cargo de delegada, ela atuou de forma irregular como advogada com o objetivo de obter a soltura de um integrante da facção na cidade de Marabá.

Ela também é apontada como namorada de Jardel Neto Pereira da Cruz, o "Dedel", integrante do PCC no Pará, com quem passou a residir junto na capital paulista após ser empossada delegada. Há ainda indícios de que o casal teria adquirido uma padaria na zona leste pouco depois da mudança para lavar dinheiro do crime organizado.

Conforme revelado pelo Estadão, ao menos 49 empresas de diversos ramos da economia, como padaria, lojas de carros e fintechs, estão na mira da polícia por envolvimento com o crime organizado. Elas fazem parte de uma rede de prestadoras de serviço do Primeiro Comando da Capital (PCC) e atuam lavando dinheiro da facção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Delegada

SP

PCC

ligação

prisão

infiltração
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda