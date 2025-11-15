Na COP 30, chefe do clima da ONU cobra resultados de negociadores e pede que países cedam

O secretário executivo das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (UNFCCC, em inglês), Simon Stiel, usou seu discurso de abertura em plenária de balanço neste sábado, 15, para cobrar que os negociadores apresentem resultados e cedam em pontos para que o debate avance na próxima semana com a chegada dos ministros de Estado.

Veja mais

"As questões que serão fundamentais para um resultado equilibrado e concreto na COP 30 agora estão bastante claras. Mas não está claro se cada um de vocês está preparado para estar à mesa em cada um desses temas. Precisamos superar esse ponto rapidamente. Por isso, exorto que cedam um pouco, para que possam ganhar muito", disse Stiel.

Segundo ele, é preciso que os representantes percebam que os temas prioritários para alguns países talvez não sejam para outros e que é preciso ter resultados sólidos.

"Os temas que talvez não sejam prioritários para vocês são claramente temas e prioridades para outras nações. O processo tem produzido resultados sólidos em todas as COPs recentes, e esta deve fazer o mesmo", completou o secretário.