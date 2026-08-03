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Musa do crime: influenciadora presa por roubos tinha até bastão de beisebol da Barbie

Além do bastão, também foram apreendidos um bastão retrátil, um spray de pimenta e uma faca

Victoria Rodrigues

Famosa por ostentar viagens internacionais e um estilo de vida luxuoso, a influenciadora digital Nick Frazão foi presa, nesta segunda-feira (3), durante uma operação realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). A jovem, que é suspeita de envolvimento em roubos registrados em uma região da zona norte da capital fluminense, apresenta o podcast "PodTmais+" e possui mais de 100 mil seguidores no Instagram.

De acordo com informações da colunista Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles, a influencer foi presa enquanto estava em sua residência de alto padrão localizada no bairro de Paciência. Ao chegar no local, os policiais apreenderam um carro Hyundai Creta azul, ano-modelo 2022, que inclusive, tinha características iguais às que foram descritas por vítimas em pelo menos dois inquéritos conduzidos pela polícia da região.

Mas, para além do veículo, os agentes também encontraram outros objetos que estavam guardados na casa de Nick, como um bastão retrátil, um spray de pimenta e uma faca. Enquanto continuavam as buscas pelo imóvel, algo inusitado também foi identificado em um cômodo: um bastão de beisebol rosa da Barbie, que também precisou ser apreendido pela polícia devido ser considerado um objeto de risco em roubos.

image Nick Frazão tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. (Foto: Reprodução/ Instagram | Divulgação/ PCERJ)

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Nick Frazão já tem histórico de agressões e exploração sexual

Esta não é a primeira vez que a influenciadora digital Nicolly Evangelista do Carmo, mais conhecida como Nick Frazão, tem passagem pela Polícia, nos últimos anos ela já havia sido presa por histórico de agressões e até exploração sexual. Em 2011, Nicolly, que era chamada pelo nome de Marlon Evangelista do Carmo, antes da transição, foi presa em flagrante pelo furto de um turista em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Já em 2013, ela foi acusada de agredir, roubar o cordão e dar golpes de estiletes (que levaram 70 pontos) em um homem nos Arcos da Lapa. a influencer também foi investigada em rufianismo e favorecimento à prostituição em 2014, e em 2019 ela chegou a dar novamente um golpe de estilete no rosto de uma vítima após um roubo na Avenida Mem de Sá, o que fez com que as investigações sobre ela retomassem na justiça.

Em um outro registro de ameaça e lesão corporal realizado em 2023, uma vítima afirmou que vinha sendo perseguida pela influenciadora e que ela era "dona da prostituição de travestis" em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Até que, em 2024, Nick Frazão foi presa novamente pela Delegacia Especializada em Armas e Explosivos (Desarme), em um processo que foi arquivado um ano depois do roubo feito por Nicolly.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)

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