Mulheres que namoram homens que ganham um salário mínimo envelhecem mais, diz pesquisa

A insegurança financeira dentro dos relacionamentos pode impactar diretamente a saúde das mulheres, segundo revelou uma nova pesquisa da plataforma MeuPatrocínio, especializada em relacionamentos Sugar. O estudo ouviu 1.200 mulheres brasileiras, com idades entre 21 e 34 anos, e traçou um panorama sobre como a renda dos parceiros interfere no bem-estar feminino.

Entre as entrevistadas que mantêm relações com homens que ganham até um salário mínimo, 93% relataram níveis elevados de estresse, dificuldade para manter rotinas de cuidados médicos e constante sensação de instabilidade. Em contrapartida, 89,5% das mulheres que têm parceiros com maior estabilidade financeira relataram melhor qualidade de vida, menos doenças crônicas e menor carga de estresse.

Para Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos da plataforma, o fator financeiro exerce influência direta sobre a saúde física e emocional das mulheres. “Apesar dos reajustes no salário mínimo, inclusive em 2025, ele ainda está muito distante de garantir a estabilidade necessária para uma vida confortável. Quando a mulher não tem um parceiro capaz de proporcionar esse conforto, ela começa a enfrentar uma série de problemas que afetam tanto a saúde mental quanto física”, afirma.

Esse cenário tem contribuído para a popularização do conceito de hipergamia — a tendência de buscar relacionamentos com parceiros de status socioeconômico mais elevado.

"Por isso, o conceito de hipergamia, ou seja, o desejo de estar ao lado de um homem bem-sucedido, tem ganhado cada vez mais força. Essas mulheres buscam parceiros maduros, que ofereçam estabilidade e evitem dores de cabeça", completa o especialista.

Pesquisas científicas também corroboram essa conexão entre dinheiro e saúde. Um estudo publicado na revista PLOS ONE aponta que o estresse financeiro está associado a quadros de depressão, ansiedade e envelhecimento precoce. O portal HealthyWomen, por sua vez, alerta que esse tipo de estresse pode desencadear doenças autoimunes, distúrbios hormonais, insônia e dores crônicas.

No universo das chamadas Sugar Babies, usuárias da plataforma MeuPatrocínio, a busca por estabilidade emocional e financeira é vista como prioridade, refletindo uma mudança nos critérios de escolha afetiva.

"Não dá para pensar só em amor ao escolher um parceiro. No começo tudo parece lindo, mas com o tempo a falta de condições financeiras pode se tornar um peso. Amor sozinho não paga as contas nem oferece qualidade de vida", afirma Bittencourt.

O levantamento reforça que a estabilidade financeira nos relacionamentos vai muito além de uma questão material — está diretamente ligada à preservação da saúde e ao equilíbrio emocional das mulheres.