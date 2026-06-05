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Mulher viraliza ao pedir moto de aplicativo para flagrar traição: 'Não cancela, pelo amor de Deus'

A viagem realizada de madrugada tinha como destino um motel da cidade

Victoria Rodrigues
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Magnific)

Uma situação inusitada viralizou nas mídias sociais após um motociclista de aplicativo contar que ajudou uma mulher a descobrir um caso de infidelidade, na madrugada desta sexta-feira (5), em Anápolis, no estado de Goiás. Em um vídeo publicado no Instagram, o trabalhador relatou que recebeu uma solicitação de corrida que, dessa vez, não era habitual, mas para flagrar uma suposta traição do marido de uma passageira.

Segundo o motociclista, a mulher pediu para que ele não cancelasse a corrida, pois precisava chegar o mais rápido possível ao seu destino. “Acabei de descobrir uma traição. Meu marido tá me traindo. Pelo amor de Deus, não cancela, por favor”, escreveu a passageira na mensagem.

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A viagem tinha como destino um motel da cidade

No momento em que aceitou a corrida da passageira, por volta das 5h da madrugada, ele descobriu que a viagem tinha como destino um motel localizado às margens da BR-060, em Anápolis. Ao longo da filmagem, o trabalhador contou que ficou extremamente surpreso com o que estava acontecendo durante o seu expediente e, por isso, decidiu aceitar para tentar desvendar o desfecho do caso de traição.

Ao longo do caminho, a mulher revelou ao motociclista que descobriu a infidelidade do marido ao ler algumas informações no telefone dele, por isso resolveu tomar a atitude de ir até o local. Desse modo, o vídeo do trabalhador termina quando ele conta que, ao chegar no motel, a passageira entrou para confrontar o companheiro, o que fez com que várias pessoas ficassem curiosas para saber o final da história, que ainda não foi contado.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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