Mulher Abacaxi descobre que o namorado é casado e pai de 3 filhos: 'Dei de cara com ela'

A influenciadora digital e caminhoneira Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, surpreendeu os seus fãs ao revelar que descobriu uma traição de seu namorado britânico. Segundo ela, ele é casado com uma mulher e pai de três filhos, mas o cerco se fechou quando a própria esposa resolveu pegar o celular do marido, ler algumas mensagens e marcar um encontro com ela para flagrar o caso de adultério.

"Eu nunca ia ficar com um homem comprometido sabendo. Descobri através dela. Ela pegou o telefone dele, viu as mensagens e marcou um encontro. Quando fui abrir a porta de casa, dei de cara com ela", explicou a influencer Marcela Porto em entrevista ao portal Terra.

De acordo com a influenciadora, não é a primeira vez em que ela é traída, e, quando ela aceitou namorar com ele, não procurou investigar sua vida, mas que agora, ela vai estar mais atenta a essa questão. "Não quis saber porque, para mim, era um caso banal. Mas agora, até para beijar um homem, vou investigar a vida. A diferença da outra vez é que fui eu quem descobriu e não houve escândalo", ressaltou a Mulher Abacaxi.

VEJA MAIS

A traição que se tornou caso de transfobia

A influenciadora disse ainda que foi xingada pela mulher. "Fui xingada na porta da minha casa. A mulher me xingando, me mandando embora. Ainda usou palavras transfóbicas, dizendo que, por mais que pareça mulher, era homem. Perguntou se eu tinha feito resignação. Para que ela quer saber isso? Minha sorte é que tenho inglês fluente, senão nem ia entender o que estava acontecendo. Foi um barraco", destacou ela.

Ao relatar o episódio, Marcela também chamou a atenção para o fato de a esposa ter brigado com ela e não com o marido que a traiu dentro do casamento. "Eu só falei que quem tinha que dar satisfação era ele. Eu não sabia de nada. Mas, mesmo assim, ela continuava me xingando. Mulheres, parem de agredir as outras quando descobrirem traição. Quem te deve fidelidade é o seu marido", finalizou a mulher abacaxi.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)