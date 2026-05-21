Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher Abacaxi descobre que o namorado é casado e pai de 3 filhos: 'Dei de cara com ela'

A influenciadora contou que a própria esposa marcou um encontro com ela para resolver a situação

Victoria Rodrigues
fonte

A Mulher Abacaxi acusou a esposa de seu namorado de ser transfóbica em suas falas. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A influenciadora digital e caminhoneira Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, surpreendeu os seus fãs ao revelar que descobriu uma traição de seu namorado britânico. Segundo ela, ele é casado com uma mulher e pai de três filhos, mas o cerco se fechou quando a própria esposa resolveu pegar o celular do marido, ler algumas mensagens e marcar um encontro com ela para flagrar o caso de adultério.

"Eu nunca ia ficar com um homem comprometido sabendo. Descobri através dela. Ela pegou o telefone dele, viu as mensagens e marcou um encontro. Quando fui abrir a porta de casa, dei de cara com ela", explicou a influencer Marcela Porto em entrevista ao portal Terra.

De acordo com a influenciadora, não é a primeira vez em que ela é traída, e, quando ela aceitou namorar com ele, não procurou investigar sua vida, mas que agora, ela vai estar mais atenta a essa questão. "Não quis saber porque, para mim, era um caso banal. Mas agora, até para beijar um homem, vou investigar a vida. A diferença da outra vez é que fui eu quem descobriu e não houve escândalo", ressaltou a Mulher Abacaxi.

VEJA MAIS

image Traição no expediente? Especialista lista as 5 profissões que são mais infiéis no trabalho
Apesar de ser errado, é comum traições acontecerem em diversos ambientes de trabalho

image 'Maior corno do mundo' e companheira lançam 'alianças da traição' com frase 'abençoados por Deus'
Antes de adotarem o poliamor, ambos foram ministros de louvor evangélicos.

image Dia do Corno: 5 sinais para descobrir uma traição
Antes do Dia do Corno, aprenda a identificar os sinais de traição. Confira passos baseados em mudanças de comportamento para descobrir a infidelidade

A traição que se tornou caso de transfobia

A influenciadora disse ainda que foi xingada pela mulher. "Fui xingada na porta da minha casa. A mulher me xingando, me mandando embora. Ainda usou palavras transfóbicas, dizendo que, por mais que pareça mulher, era homem. Perguntou se eu tinha feito resignação. Para que ela quer saber isso? Minha sorte é que tenho inglês fluente, senão nem ia entender o que estava acontecendo. Foi um barraco", destacou ela.

Ao relatar o episódio, Marcela também chamou a atenção para o fato de a esposa ter brigado com ela e não com o marido que a traiu dentro do casamento. "Eu só falei que quem tinha que dar satisfação era ele. Eu não sabia de nada. Mas, mesmo assim, ela continuava me xingando. Mulheres, parem de agredir as outras quando descobrirem traição. Quem te deve fidelidade é o seu marido", finalizou a mulher abacaxi.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher abacaxi

namorado

traição

casado

pai
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda