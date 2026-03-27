MP volta a pedir prisão em regime fechado para o goleiro Bruno, foragido há 20 dias

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) voltou a se manifestar no processo que determinou a regressão do regime de prisão do goleiro Bruno Fernandes. O atleta de 41 anos está foragido desde o último dia 5, quando a Justiça fluminense revogou a liberdade condicional dele. Em ofício assinado na quinta-feira, 26, o promotor Fernando Martins Costa voltou a pedir que, quando encontrado, o goleiro seja encaminhado para um presídio em regime fechado.

A defesa de Bruno optou por não se manifestar. Ele foi condenado a 22 anos e um mês de reclusão pelo homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal de Eliza Samudio.

Nas últimas semanas, a Polícia Civil fluminense divulgou um cartaz em que o goleiro aparece como procurado pelas forças de segurança. Desde o começo do mês, Bruno, que era ativo nas redes sociais divulgando treinos e o "Jogo do Tigrinho", apagou os perfis.

O Ministério Público do Rio de Janeiro alega que Bruno tinha de manter seu endereço atualizado perante a Justiça, ficar em casa no período das 22h às 6h e aos domingos e feriados, além de estar proibido de sair do Rio sem autorização judicial.

De acordo com o MP, no entanto, nos últimos três anos o goleiro não manteve seu endereço atualizado e frequentou lugares em horários não autorizados. Cita como exemplo um jogo no estádio do Maracanã no mês passado, quando ele foi, como torcedor, acompanhar a partida do Flamengo contra o Internacional, pelo Brasileirão. Bruno, inclusive, registrou a presença em seu Instagram. O MP lembra ainda que Bruno viajou para outros Estados da federação sem autorização judicial.

Bruno foi preso em 2010 pelo assassinato de Eliza Samudio. Eliza teria cobrado o reconhecimento de paternidade do filho que teve com o jogador, então no Flamengo. Bruno ordenou que comparsas matassem Eliza. O corpo da modelo nunca foi encontrado e o crime só foi descoberto devido a uma delação.

A condenação aconteceu em 2013. Bruno conseguiu um habeas corpus, em fevereiro de 2017, no Supremo Tribunal Federal (STF). Dois meses depois, porém, a Corte voltou a julgá-lo e o reconduziu à prisão.

Em 2019, Bruno teve determinada a progressão de pena para o regime semiaberto (em que dormia na penitenciária). Foi quando ele voltou a jogar futebol, pelo Boa Esporte, de Varginha (MG), que na época estava na Série C do Campeonato Brasileiro.

Foi em 2023 que houve a progressão do semiaberto para liberdade condicional. Entre 2020 e 2026, Bruno passou por Poços de Caldas (MG), Rio Branco (AC), Atlético Carioca (RJ), Búzios (RJ), Orion (time de várzea de São Paulo), União do Bom Destino (ES) e Capixaba (ES).