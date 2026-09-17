Motoboy que salvou criança de ataque de abelhas ganha carro e moto novos

O motociclista e criador de conteúdo Viny, conhecido nas redes sociais como Moto Vinny, foi presenteado com um carro e uma moto novos após viralizar ao ajudar uma estudante durante um ataque de abelhas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

O resgate ocorreu na terça-feira (15), em frente a uma escola municipal no bairro Jardim Montreal. Viny passava pela Rua Flor de Liz quando viu a menina, que usava uniforme escolar, cercada pelos insetos. Ele parou a moto e foi até a estudante para ajudá-la a deixar a área do ataque.

Segundo o motociclista, ele levou cerca de 40 picadas durante o resgate. O vídeo da ação foi publicado nas redes sociais e ganhou repercussão.

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Ataque de abelhas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma colmeia teria caído de uma árvore próxima à entrada da escola. Com a queda, as abelhas ficaram agitadas e atacaram pessoas que estavam nas proximidades.

Além da estudante, outras crianças, adolescentes e pedestres foram atingidos. Alguns alunos precisaram de atendimento médico e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar também foi acionada para auxiliar no isolamento da área. Os estudantes foram liberados da escola, e os bombeiros permaneceram no local até a redução da intensidade do ataque.

O vídeo publicado por Viny mostra o momento em que ele se aproxima da menina e tenta afastar as abelhas enquanto a conduz para dentro da escola. No interior da unidade, uma mulher joga água sobre a estudante.